Fiica Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, a absolvit liceul. Eliza este șefă de promoție: „Nu-mi place să mă laud!”

Adriana Iliescu a devenit mamă la 66 de ani, fiind cea mai bătrână femeie din România care a născut, iar acum se mândrește cu o fată ce îi calcă pe urme.

Eliza Iliescu, aflată în atenția publică încă de la naștere, a ajuns acum la vârsta de 17 ani și spune că niciodată nu s-a considerat o vedetă și nici nu o atrage acest termen sau lumea mondenă.

Eliza Iliescu va urma cursurile a două facultăți

Tocmai de aceea, subliniază ea, îi place să creadă că lumea o vede ca pe un om normal, comportându-se cu ea ca atare.

„Nu m-am considerat niciodată, așa cum spuneți dumneavoastră, o mică-vedetă. Dimpotrivă, am fost și sunt un om normal. Colegii și profesorii mei așa cred că m-au privit. Și eu la fel pe ei, ca pe niște oameni normali. Uneori, însă, am aflat că există și excepții. Nu-mi face nicio plăcere să vorbesc despre asta și vreau ca lumea să mă considere un om normal, așa cum îi văd și eu pe cei din jurul meu”, a spus Eliza Iliescu, notează Impact.

Și nu doar vedetismele nu sunt pe placul ei, ci nici lauda de sine. Deși a terminat liceul fiind șefă de promoție și se pregătește acum pentru următorul pas al carierei sale, Eliza nu vrea să vorbească despre reușitele sale pe plan educațional.

„Nu-mi place să mă laud cu asta! Așa că nu vă voi spune exact media mea generală. Să zicem că e de peste 9.50!”, a mai spus fiica Adrianei Iliescu.

Cu o așa reușită în cei patru ani de ciclu liceal, Eliza mărturisește că nu o încearcă emoții prea mari în ceea ce privește examenul de Bacalaureat. Din contra, spune ea, abia așteaptă să susțină toate probele și să se vadă studentă.

Fiica celei mai vârstnice mame vrea să urmeze două facultăți în paralel și să îi calce pe urme Adrianei Iliescu. Astfel, deși este conștientă că nu-i va fi deloc ușor, va studia atât la Facultatea de Litere, cât și la cea de Filosofie.

„M-am pregătit bine pentru acest examen, așa că-l aștept încrezătoare în forțele mele. Nu am prea mari emoții!. „Nu am luat niciun moment în calcul varianta de a studia în străinătate. Așa că m-am oprit asupra a două variante. Este vorba despre Facultatea de Litere, dar și de cea de Filosofie. Am decis să urmez modelul mamei și cum ea a fost profesoară, asta vreau să fac și eu! Realizez că nu va fi simplu, mai ales că voi încerca să le urmez în paralel, dar îmi doresc să încerc să fac asta! Și să calc pe urmele mamei”, a mai adăugat viitoarea studentă.