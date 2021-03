Fiica criminalului de la Onești îi acuză pe polițiști că i-au închis telefonul în nas! "Am încercat să aplanez situaţia"

In articol:

Fiica lui Gheorghe Moroșan, criminalul din Onești care a ucis doi muncitori în apartamentul său, face acuzații grave. Femeia susține că a sunat la poliție, pentru a amplana situația, însă autoritățile i-au închis telefonul în nas.

Fata lui Gheorghe Moroșan susține faptul că și-a dorit să aplaneze situația, a sunat la Bacău și la București, însă a fost refuzată de către autorități.

„Situaţia este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situaţie. Am sunat la Bacău, am sunat la Bucureşti. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt şi mi s-a închis telefonul.

Am sunat la sediile de poliţie. Aşa am avut în cap. Am sunat chiar şi la presă. ‘Nu avem maşină să ne deplasam în teren’ mi-au spus de la Bacău.

Ce putere aveam eu, ca lumea să înţeleagă situaţia, să aducă acea hârtie, să salvăm acele vieţi? Dom’le aduc un avocat, un notar.

Arătăm hârtia. Dacă nu există, se putea inventa. Dom’le, vă aducem nişte bani. Bani falşi! Chiar nu există în Poliţia Română?”, a declarat fiica bărbatului care i-a ucis pe cei doi muncitori , potrivit Antena 3.

Amintim faptul că în urmă cu doar câteva zile, un bărbat din Onești a luat ostatici doi muncitori, în fostul său apartament.

Bărbatul a sunat, ulterior, la numărul de urgență și le-a cerut polițiștilor mai multe lucruri. La fața locului a fost adus un negociator, care a încercat să îl facă pe individul de 68 de ani să renunțe la intențiile sale.

Însă, la un moment, atunci când unul dintre muncitori a încercat să scape din mâinile agresorului a fost înjunghiat. La scurt timp a fost atăcat și cel de-al doilea bărbat. În acele momente, polițiștii au intrat peste bărbat în apartament și l-au împușcat. Una dintre victime s-a stins din viața la fața locului, iar cealaltă a murit la spital. De asemenea, și Gheorghe Moroșan a fost transportat la spital, după ce a fost împușcat.