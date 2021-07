Fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, mesaj de susținere pentru Zanni: „El va câștiga la Survivor!”

Antonia și fiul ei cel mic, Akim, mesaj de susținere pentru Zanni 10:18, iul 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

În urma Consiliului de eliminare de vineri, 9 iulie, publicul a decis ca Maria Chițu să părăsească Survivor România 2021. Zanni a rămas singurul veteran al competiției care a intrat în Marea Finală. Tânărul a avut parte de un consiliu emoționant, în care lacrimile au pus stăpânire pe el.

În tot parcursul său din Republica Dominicană, el a fost susținut înzecit de către Alex Velea și Antonia.

Noaptea trecută, celebra cântăreață a postat un videoclip emoționant cu fiul ei cel mic, Akim. El le-a transmis urmăritorilor că îl susține pe Zanni în Marea Finală și a făcut un apel la susținătorii lui să nu uite să îl voteze. Antonia a împărtășit videoclipul cu fanii ei de pe Instagram.

Akim: Nu uitați să îl votați pe Zanni!

Antonia: Și ce mai vrei să le spui?

Akim: Să știți să îl votați mereu! El va câștiga la Survivor, fiindcă el este favoritul vostru, cred. Dacă nu vă place, nu vă place, dar mie, mamei mele și tatălui meu ne place de Zanni! Dați like!

Akim, fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea [Sursa foto: Instagram]

Zanni, dezvăluiri emoționante despre Zanni și Alex Velea

La întrebarea legate de mentorii la cre concurenții se gândesc în momentele dificile de la Survivor România, persoanele pe care le văd drept „îngeri păzitori”, Zanni a vorbit despre Alex Velea și Antonia. Faimosul speră să nu îi dezamăgească pe ei și pe cei de acasă.

Citeste si: Zanni este salvat de la eliminare și face un pas uriaș către finala Survivor România 2021. Ce șanse are la marele premiu

„Este foarte greu să răspund la întrebarea asta. Răspunsul este evident, mentorul meu Alex velea. Datorită lui sunt eu aici, datorită lui am șansa pe care o am. Este Antonia care a fost mereu lângă mine și, metaforic vorbind, m-a tras de ureche când am mai zis câte ceva. La ei m-am gândit de fiecare dată când am avut anumite reacții, să nu îi dezamăgesc pe ei, pe cei de acasă. E ușor să fii rău din instinct, să lovești înpoi când ești lovit. E foarte greu să nu îl faci, s-a văzut de multe ori pe fața mea când am vrut să atac când eram atacat la rândul meu. M-am abținut gândindu-mă la oamenii care mă îmbunează. Eu am nevoie de oameni care să mă facă să vreau să fiu mai bun. Într-un război trebuie să te lupți cum se luptă toată lumea. E cel mai greu înconjurat de oameni are au intenții acsunse și nu recunosc ceea ce simt. Mie mi-a fost foarte greu, dar am fost înconjurat oameni buni și am reușit să rămân bine aici în emisiune”, a fost răspunsul dat de Zanni.