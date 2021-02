Florentin Pandele este în doliu! O persoană foarte apropiată lui s-a stins din viață „Bunul Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace!”

feb 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele suferă enorm de la vestea că o persăană extrem de apropiată lui a încetat din viață. Acesta a scris un mesaj înduioșător pe pagina sa personală de Facebook în care își exprimă regretul.

Florientin Pandele, îndurerat la aflarea morții bunui său prieten

Edilul și prietenul său, Nicu, șe știau de peste 40 de ani, cât o viață de om.

De-a lungul timpului, aceștia aveau mai multe amintiri comune, mai ales că anii tinereții și i-au petrecut împreună. De asemenea, primarul orașului Voluntari mai amintește și că el și prietenul său au fost studenți la aceeași facultate, iar mai apoi au intrat împreună în Marină, iar acolo viața i-a purtat în alte ape.

În ultimele clipe din viața prietenului său, Florentin Pandele nu a avut curaj să-l viziteze, însă s-a interesat zilnic de starea sa de sănătate, până când a aflat trista veste.

„Nicu, te cunoșteam de peste 40 de ani, ne-am petrecut o parte din tinerețe impreuna, am absolvit facultatea impreuna, am depus jurământul ca ofițeri tot impreuna, am plecat pe mările și oceanele lumii, spre porturi diferite.

După 13 ani, eu m-am oprit, tu ai mai navigat inca 4 ani, după care ai venit lingă mine, prietenul meu drag și devotat. Astazi, ai ridicat ancora și ai plecat, sunt sigur ca mă astepti cu același zâmbet blând și discret. Prietenul meu, nu am avut curajul sa te vad în ultima vreme. Intrebam în fiecare zi de tine. Vreau sa te păstrez în mintea mea ca pe Popeye cel puternic și bun. Așa cum te-am alintat noi, toti colegii si prietenii, cu mult drag si simpatie.

Bunul Dumnezeu sa te odihnească în liniște și pace!”, a scris soțul Gabrielei Firea pe pagina sa de Facebook.

Prietenul edilului. [Sursa foto: Facebook]