Florin Călinescu, impresionat până la lacrimi la Românii au Talent, sezonul 11! Un artist de peste Prut l-a făcut pe marele actor să lăcrimeze

In articol:

Florin Călinescu, impresionat până la lacrimi la Românii au Talent, sezonul 11! Andrei Ioniță, un artist de peste Prut l-a făcut pe marele actor să lăcrimeze.

Florin Călinescu, impresionat până la lacrimi la Românii au Talent, sezonul 11!

Andrei Ioniță a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr de voce și chitară, având o interpretare extrem de emoționantă, care l-a făcut pe juratul, Florin Călinescu, să lăcrimeze.

Artistului de peste Prut îi place să scrie versuri, astfel piesa pe care a cântat-o în cadrul emisiunii a fost o compoziție proprie.

Citeste si: Magitot, revenire spectaculoasă la Românii au Talent, sezonul 11. Marius Draguș a câștigat Premiului de Originalitate la Românii au Talent 2019

Andrei Ioniță, artist din Republica Moldova[Sursa foto: Captură TV]

Andrei a venit din Republica Moldova, direct pe scena de la Românii au Talent. Proapăt absolvent de jurnalism, concurentul a mărturisit că nu are studii muzicale, dar asta nu l-a împiedicat să îi impresioneze pe cei patru jurați.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

”Mă numesc Andrei Ioniță și vin din Republica Moldova. Am terminat de curând studiile și acum sunt în liber zbor. Am studiat Jurnalism și Științele Comunicării. Nu am făcut școală de muzică sunt autodidact. De mic copil scriam versuri”, a spus Andrei în prezentarea sa.

Ziua polițist, seara dansator pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Florian Geanovu: ”Un polițist poate să facă și alte chestii pe lângă să dea amenzi”

Andrei Ioniță, artist din Republica Moldova[Sursa foto: Captură TV]

Andrei Ioniță a venit cu o compoziție proprie, care i-a adus patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Andrei Ioniță i-a impresionat pe jurații: Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, care i-au oferit artistului, patru de ”DA”.

Florin Călinescu, vizibil emoționat de momentul lui Andrei, a ales să nu comenteze momentul, ci i-a oferit doar votul său lui Andrei Ioniță.

Andrei Ioniță, artist din Republica Moldova[Sursa foto: Captură TV]

”Ai fost excepțional, mi-ai ajuns la suflet. Când am acceptat să vin la Românii au Talent, îmi doream să văd oameni ca tine”, a spus Alexandra Dinu.

”Nu ai cum să nu rezonezi la o astfel de muzică și nu ai cum să nu înțelegi emoția pe care o transmite” , a adăugat Andra.

”N-am cum să nu vibrez la povestea asta. Andrei, de la mine ai un DA!”, a spus și Andi Moisescu.