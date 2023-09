Florin Salam, cu lacrimi în ochi! Nimeni nu a știut ce a făcut imediat după moartea fratelui său. Durerea a fost mult prea mare: „Aș fi dat ani din viața mea, restul anilor mei”

In articol:

Deși este denumit „regele manelelor” și se bucură de un succes impresionat în industria muzicală, Florin Salam a avut parte în viața lui și de momente extrem de grele, care l-au făcut să sufere enorm. În urmă cu trei ani, artistul și-a pierdut fratele, iar o bună perioadă de timp s-a retras din muzică, din cauza durerii imense pe care o simțea.

La trei ani de la evenimentul tragic, Florin Salam și-a deschis sufletul și a vorbit, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre moartea fratelui său, mărturisind cât de greu i-a fost să-și revină după pierderea suferită.

Florin Salam, declarații dureroase despre moartea fratelui său

Se împlinesc 3 ani de când fratele lui Florin Salam s-a stins din viață, pe patul de spital, după ce s-a luptat cu Covid-19. Artistul avea o legătură specială cu Nelu Stoian, iar moartea acestuia i-a provocat cântărețului de manele o durere de nedescris, pe care încă o simte.

În emisiunea prezentată de Denise Rifai, artistul a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că moartea fratelui său l-a îngenuncheat și că, după ce Nelu și-a dat ultima suflare, el a luat o pauză de la muzică și a ales să nu mai onoreze multe evenimente pentru care fusese deja plătit, pentru că, spune Florin Salam, nu mai putea cânta atunci, din cauza suferinței pe care o simțea și nu ar fi

putut să întrețină atmosfera la nunți, acolo unde toți invitații merg să se distreze.

Cântărețul le-a înapoiat banii tuturor celor care îi plătiseră deja avansul pentru a le cânta la petreceri și a recunoscut că a fost nevoit chiar să se împrumute de la cunoștințe, pentru a putea să-și revină din punct de vedere financiar.

„Aș fi dat ani din viața mea, aș fi împărțit-o cu el. Restul anilor mei de trăit îi împărțeam ca frați, precum vom rămâne și am fost și suntem și acum, chiar dacă el nu mai e lângă mine. Acum să vă spun, eu nici în studio nu am mai mers, eu am dat sacoșe cu euro înapoi la oameni de când s-a întâmplat situația aia cu frate-miu. Mă duceam la o cântare și ce să cânt? Să scot lumea la joc când în mintea mea era numai el? Și dacă aș fi cântat melodii triste, încât să îmi răcoresc eu sufletul de durere, tot nu puteam să cânt și să văd lumea care aștepta după să o distrez. Omul te cheamă la nuntă și te acceptă, că ești Florin Salam, dar la un moment dat vor să danseze și eram obligat, iar eu nu sunt așa ca om. Ăsta sunt, nu mă schimbă nici mama mea pe mine, doar Dumnezeu, atât. Atunci am preferat să dau sacoșe de bani înapoi, poate m-am împrumutat, care e problema? Îmi place și situația aialaltă, atunci când îți e puțin mai greu, te vei zbate din nou. Nu îți dai voie să te plafonezi, lupți să învingi, faci ceva să ieși la lumină”, a declarat Florin Salam.

Florin Salam a suferit enorm după moartea fratelui său [Sursa foto: Captură Video]