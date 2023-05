Florin Vasilică nu acceptă ca fiul său să aibă o carieră în muzică. Artistul a explicat care este motivul: „Nu l-aș arunca în lumea asta plină de răutate”

In articol:

Florin Vasilică și partenera sa de viață au împreună un băiat în vârstă de 21 de ani. Tânărul și-ar dori să își facă o carieră în lumea muzicală și să îi calce pe urme tatălui său, însă interpretul de muzică populară refuză vehement dorința băiatului.

Florin Vasilică nu accepta ca fiul său să îi calce pe urme

Solistul a argumentat alegerea sa!

Florin Vasilică este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică populară de la noi din țară. Deși se mândrește cu o carieră de invidiat, la care unii doar visează, artistul exclude din start ideea ca fiul său să îi calce pe urme.

Tânărul își dorește foarte mult o carieră în muzică, însă tatăl lui, Florin Vasilică, încearcă să îi arate și părțile mai puțin plăcute ale acestei industrii, în speranța că băiatul și-ar putea schimba perspectiva. Artistul a și argumentat de ce nu vrea ca băietul său să devină cântăreț, explicând că în lumea showbiz-ului românesc există foarte multă răutate și nu vrea ca fiul său să ia parte la asta.

”El ar vrea să aibă o carieră în muzică, eu n-aș mai prea vrea. Nu l-aș arunca în lumea asta plină de răutatea a așa zisului showbiz din România. Așa e la noi în România, treci și prin momente grele, e normal să treci”, a declarat Florin Vasilică pentru Spynews.ro.

Florin Vasilică a mărturisit că încearcă să își ghideze fiul spre cele mai bune drumuri și îl sfătuiește la orice pas, însă, în cele din urmă, el este cel care va lua deciziile ce țin de viața

lui, întrucât este mare și își poate asuma orice responsabilitate.

”Nu am anumite sfaturi pe care i le dau, îl ghidez atunci când are nevoie de ceva și îi spun punctual ceea ce consider eu că ar trebui să facă, iar deciziile și le ia singur pentru că e destul de mare”, a mai spus interpretul de muzică populară.

Florin Vasilică nu vrea ca fiul său să urmeze o carieră în muzică [Sursa foto: Facebook]