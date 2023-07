Florina Mărcuță a mărturisit cum se înțelege cu Bebe Cotimanis, la cinci ani de la divorț. În ce relații au rămas: „De dragul fiului nostru”

In articol:

Florina Mărcuță, în vârstă de 54 de ani, pare că trăiește unul dintre cele mai fericite capitole din viața sa. La cinci ani de la divorțul de Bebe Cotimanis, make-up artista vedetelor este mai ambițioasă ca oricând și s-a reinventat, ba chiar s-a reîntors pe băncile facultățile.

Mai precis, vedeta a decis să studieze la Teologie, secțiunea Artă Sacră.

Fosta soție a lui Bebe Cotimanis are planuri mari pentru viitor și învață foarte mult la facultate, asta pentru că pe viitor și-ar dori să lucreze și în acest domeniu.

În ce relații sunt acum Florina Mărcuță și Bebe Cotimanis?

Florina Mărcuță și actorul Bebe Cotimanis au format un cuplu timp de aproape două decenii și au împreună și un fiu. În vara anului 2014 s-au și căsătorit, motiv pentru care nimeni din jurul lor nu a bănuit că între cei doi lucrurile nu merg chiar ca pe roate. La doar patru ani distanță, make-up artista și actorul au decis să pună punct poveștii de iubire și au divorțat.

Chiar dacă nu mai sunt împreună de cinci ani, se pare că cei doi sunt în relații foarte bune, mai ales de dragul fiului lor, care acum este student la Facultatea de Arte din Iași.

Ba mai mult decât atât, cei doi au și diverse colaborări.

„Fiul nostru este student la Facultatea de Arte Vizuale si Design, din Iași, Specializarea Foto-Video, la fotografie documentară, e foarte talentat în zona aceasta. Cu tatăl lui, Bebe Cotimanis, am păstrat o relație frumoasă și elegantă, după divorț, de dragul fiului nostru.

Cu Bebe am și colaborat, eu l-am machiat pentru rolul din filmul ”Între chin și amin”. E un film foarte bun, merită să-l vedeți, este pe Netflix!”,

a mărturisit Florina Mărcuță pentru playtech.ro

Florina Mărcuță, studentă la Teologie

Nu numai că a revenit pe băncile facultății, ba chiar este și o studentă extrem de silitoare, motiv pentru care nu are nicio restanță, un motiv real de bucurie pentru Florina Mărcuță.

Make-up artista și-ar dori ca în viitor să predea și este extrem de încrezătoare că va fi o profesoară foarte bună, mai ales că are și experiență. Fără doar și poate, facultatea de Teologie i-a adus foarte multă liniște sufletească și împlinire, tocmai de aceea a mărturisit că este o binecuvântare să poată picta icoane.

„Sunt studentă la Teologie. Am intrat în anul 3, sunt integralistă, aș putea spune. Nu am restanțe, vreau să mă bucur de vacanță, să fiu relaxată, am câte 9 sau 10 examene, într-o sesiune, fac și modulul de pedagogie. Pe viitor, aș vrea să predau, vocația de profesor îmi surâde în continuare.

Dacă am putut să predau, ani la rând, cursuri de machiaj, pot să mă descurc tot ca profesor. Iar dacă până acum am aranjat exteriorul unei persoane, acum fac o facultate pentru suflet. Mă regăsesc în culori, în pensule, în pigmenți, dar și în religie. Sunt studentă la secțiunea Artă Sacră, la restaurare icoane, asta și fac acum, de altfel.

Am două săptămâni de practică și împreună cu colegii restaurăm iconostasul dintr-o bisericuță de lângă Spitalul Colțea. E un dar de la Dumnezeu să poți picta icoane.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.