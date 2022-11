Fosta iubită a lui Costin Mărculescu a ajuns la capătul puterilor. Ce se întâmplă cu Cristina Canela, la doi ani de la moartea actorului: "Am fost traumatizată"

In articol:

Costin Mărculescu a avut mai multe relații până să se stingă din viață, însă doar una dintre fostele lui iubite a venit la înmormântare, să-i aducă un ultim omagiu.

Au trecut doi ani de atunci, dar Cristina Canela trăiește încă cu un regret imens în suflet. Într-un interviu recent, pentru click.ro , tânăra a povestit prin ce a trecut după despărțirea de Costin Mărculescu, dar și ce sentimente o încearcă atunci când își aduce aminte de îndrăgitul actor.

Fosta iubită a lui Costin Mărculescu: "Îl regret pe Costin, nu l-am mai visat în ultima vreme"

Costin Mărculescu și Cristina Canela s-au despărțit înainte ca actorul să se stingă din viață, însă tânăra nu-și poate reveni nici acum, la doi ani de la tragedie. Decizia acesteia de a-l părăsi pe Costin pentru un alt bărbat, la acea vreme, a făcut-o pe Cristina să trăiască o adevărată dramă.

Chiar ea susține că a făcut o mare greșeală și că regretă amarnic faptul că atunci a luat o asemenea hotărâre: "Eu am divorțat acum de cel pentru care l-am lăsat pe Costin! Îl regret pe Costin! Nu l-am mai visat în ultima vreme. Am fugit acum o lună de la acest băiat de acasă, pentru că era agresiv și m-a pus să fac videochat ca să-și ia el mașină și casă! M-a căutat să mă bată și să mă amenințe! Era să intru cu mașina în stâlp, în seara în care am fugit. Era ora 4 dimineața, am plecat când el dormea.(...) Am fost traumatizată cât am stat cu acest băiat.", a declarat fosta iubită a lui Costin Mărculescu, pentru sursa citată.

Cristina Canela și Costin Mărculescu, alături de Mihai Mitoșeru [Sursa foto: click.ro]

Cristina Canela: "Familia lui Costin nu m-a plăcut de la început"

Chiar dacă a fost singura dintre fostele iubite care a mers la înmormântarea lui Costin Mărculescu, Cristina Canela a dezvăluit că nu a fost invitată la parastasul regretatului actor pentru că, spune ea, niciodată nu a fost în relații bune cu familia bărbatului: "Îi face sora lui, Minerva, pomenile, pe mine nu mă cheamă! Familia lui Costin nu m-a plăcut de la început. Mereu s-au băgat în relația noastră. Oricum, mie îmi face rău să mă duc la el la mormânt, că fac atacuri de panică după aceea.", a mai spus Cristina Canela, fosta iubită a lui Costin Mărculescu, pentru aceeași sursă.