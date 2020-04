Friptura de miel la tava. Cum pregatesti baitul pentru miel

In articol:

Pentru masa de Paste in familie si nu numai, iti propunem pulpa de miel la tava. Se pregateste usor, dar trebuie sa ai rabdare pentru ca friptura sa se marineze aproximativ doua ore inainte de a o baga la cuptor.

Carnea de miel este pretentioasa, asa ca trebuie sa tii cont de anumite sfaturi daca vrei ca preparatul final sa fie pe masura asteptarilor tale. Ce greseli faci cand gatesti carne de miel vezi aici.

Friptura de miel la tava. Cum se pregateste pulpa de miel

Ingrediente pentru friptura de miel la tava:

1 pulpa de piel50 g slanina afumata4-5 catei de usturoisucul de la o lamaieuleisare

Mod de preparare:

Pulpa de miel se curata bine de piele, se sterge cu un prosop de hartie. Il frecam cu sucul de lamaie, il saram, apoi il lasam la marinat aproximativ 2 ore.

Impanam pulpa de miel cu usturoi si bucatele de slanina afumata, o ungem cu ulei. Asezam carnea intr-o tava incapatoare in care am pus apa si putin ulei. Bagam tava la cuptor la foc potrivit. Din cand in cand, stropim pulpa de miel cu sosul din tava.

Cand friptura de miel e aproape gata, dam focul mai tare, astfel incat crusta sa devina crocanta. Nu mai stropiti carnea cu sos.

Friptura de miel e gata. Se serveste cu piure de cartofi sau cartofi la cuptor si salata verde.

Citeste si: Ouă de Paște vopsite cu coji de ceapă

Citeste si: Poți cumpăra miel de Paște în timpul pandemiei? Precizările Poliției Române

Citeste si: Urări de Paște 2020. Inspirație pentru mesajele de sărbători

Friptura de miel cu boia de ardei

Ingrediente pentru friptura de miel cu boia la tava:

1 pulpa de miel

o lamaie

boia de ardei dulce

ulei

sare

Citeste si: Drob de miel: rețeta tradițională

Mod de preparare:

Pulpa de miel se curata de pielite, se sterge cu un prosop de hartie sau textil. Se freaca bine cu sucul de la o lamaie, boiaua de ardei dulce si sare, apoi se lasa la marinat timp de doua ore.

Se unge apoi cu ulei, se asaza intr-o tava in care ati pus putina apa si ulei, apoi se baga la cuptor. Din cand in cand, stropim friptura de miel cu sosul din tava.

Cand este aproape gata, dam focul mai tare si lasam pulpa sa se rumeneasca. Nu mai stropiti cu sos pentru ca friptura sa capete o crusta apetisanta.