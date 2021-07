Fulgy, conflict după conflict! Ce a mai avut de spus fiul Clejanilor despre Alex Velea?

Fulgy afirmă că talentul său muzical este net superior celorlalți artiști [Sursa foto: Instagram] 22:29, iul 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Conflictele din ultima perioadă par să nu înceteze prea curând pentru Fulgy. Deși băiatul Clejanilor este în atenția tuturor, dar nu pentru fapte de care ar putea fi mândru, Flugy își atacă din nou colegii de breaslă.

Recent, mezinul Clejanilor a povestit despre planurile sale de viitor, dar a și lansat noi acuzații către alți cântăreți din lumea mondenă.

Cu toate că abia s-a externat de la clinica de reabilitare și are parte tot mai des de neînțelegeri cu familia, Fulgy este hotărât să dea lovitura pe plan muzical. Băiatul Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani a declarat că are planuri mari, iar talentul său muzical va fi recunoscut în toată țara. Tot el afirmă că muzica pe care o va produce va fi una net superioară celei care se ascultă acum la radio. Fulgy și-a anunțat urmăritorii că muzica pe care o va creea va fi de cea mai înaltă calitate.

Fulgy nu s-a abținut și, în stilul caracteristic, a spus exact ceea ce gândește, fără nicio reținere.

“Vreau să fac muzică de calitate, nu trapanele, nu prostiile astea pe care le vând oamenii care nu știu să cânte… Moft music va fi muzică de calitate, de la muzică clasică, la manele turcești. Am puterea și cunoștințele de a face asta ” a spus fiul Clejanilor, făcând referire la Alex Velea, care a adoptat un nou stil muzical, trapanele.

Fulgy nu vrea să se coboare la nivelul altor artiști din România

Fulgy le-a spus fanilor lui de pe Instagram că talentul lui muzical nu poate fi comparat cu al altor artiști. Mai mult, el și-a asigurat prietenii virtuali că în cel mai scurt timp, toată lumea va înțelege acest lucru.

Fulgy, atac fără perdea la adresa lui Alex Velea[Sursa foto: Facebook]

Băiatul Clejanilor a mai anunțat pe social media că va scoate piese noi în următoarea perioadă, interpretate de artiști celebri. Fulgy a recunoscut că meseria de producător musical îi crește semnificativ veniturile.

"Eu pot cânta orice, de la muzică clasică, muzică contemporană, manele… Eu am vândut piese la oamenii mei, o să auziți de ei pe canalul meu de youtube. Am vorbit cu Tzanca Uraganu, am vorbit cu Biju, cu Elis Armeanca, am vorbit cu Marinică Nămol, am vorbit cu mama mea, cu tatăl meu, de piese… Iar eu, pentru 5 minute, pentru că atât durează să fac o piesă la mine, iau 5.000 de euro pentru că toată lumea vrea hituri. Asta e principala mea sursă de venit. Dar mai am și din reclame, din youtube." a mai declarat Fulgy.