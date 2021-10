Gabriel Cotabiță, primele declarații după ce a fost externat din spital: "Sunt viu!"

In articol:

Gabriel Cotabiță s-a confruntat încă o dată cu probleme de sănătate, la începutul lunii octombrie și a fost nevoit să ceară ajutorul medicilor, pentru că la acel moment nici măcar nu se mai putea ține pe picioare.

După ce a stat câteva zile internat solistul a fost externat, iar acum a făcut și primele declarații în legătură cu starea lui de sănătate.

Citeste si: Gabriel Cotabiță, diagnostic uluitor din partea medicilor. Cum se simte acum artistul, după mai multe zile de internare? "A ajuns la spital cu simptome de..."

Gabriel Cotabiță a dezvăluit cum se simte după externare

Gabriel Cotabiță a trecut prin momente dificile la începutul lunii octombrie, după ce a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Cu toate acestea, artistul a declarat că diagnosticul primit nu a fost unul grav și acum se simte foarte bine, mai ales că externarea a avut loc destul de repede: "Am fost externat, sunt viu! Am avut niște probleme de sănătate, medicii știu ce am avut, care mi-e diagnosticul, dar n-a fost ceva grav. Mai mult, chiar acum merg la niște filmări, iar în curând voi înregistra două piese noi, de dragoste.", a declarat Gabriel Cotabiță, pentru Impact.ro.

Gabriel Cotabiță [Sursa foto: Facebook]

Gabriel Cotabiță a suferit un accident vascular tranzitoriu

Chiar dacă la momentul internării apropiații lui Gabriel Cotabiță nu au oferit nicio declarație despre starea acestuia de sănătate, cadrele medicale au mărturisit atunci că solistul a ajuns la spital prezentând simptome de accident vascular tranzitoriu.

Citeste si: Gabriel Cotabiță, din nou pe patul de spital. Artistul a fost internat de urgență, după ce nu a mai putut nici măcar să își mențină echilibrul

Totuși, specialiștii au precizat la acea vreme că artistul se afla în afara oricărui pericol: "Gabriel Cotabiță a ajuns la spital cu simptome de AVC, accident vascular cerebral tranzitoriu, cu recuperare totală. Se simte bine, soția și fetele lui s-au speriat foarte tare. Sunt șanse să fie externat, dacă lucrurile merg bine.", declarau pe atunci surse din cadrul Spitalului Colentina, pentru Impact.ro.