Gabriel Cotabiță, din nou pe patul de spital. Artistul a fost internat de urgență, după ce nu a mai putut nici măcar să își mențină echilibrul

Gabriel Cotabiță trece din nou printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate. Îndrăgitul cântăreț a ajuns pe mâinile medicilor, după ce nu a mai reușit nici măcar să se țină pe picioare, iar organismul i-a fost slăbit.

Gabriel Cotabiță, internat în spital

Starea de sănătate a lui Gabriel Cotabiță a avut din nou de suferit. Surse apropiate ale solistului au declarat pentru Cancan.ro faptul că bărbatul nu s-a simțit deloc bine în ultima perioadă și a luat decizia de a apela la ajutorul cadrelor medicale, pentru mai multe investigații și pentru a primi îngrijirile necesare.

Mai mult, se pare că artistul este internat în spital de o săptămână, încă de când a simțit că își pierde echilibrul în timp ce lucra la un nou proiect muzical.

Gabriel Cotabiță a avut COVID-19 în urmă cu câteva luni

Acum, aceleași surse spun că starea lui Gabriel Cotabiță s-a mai îmbunătățit, iar cântărețul este atent supravegheat de doctori, urmând cu exactitate indicațiile și tratamentul oferit de aceștia.

Problemele par să nu îl ocolească pe Gabriel Cotabiță în privința sănătății. După infarctul de acum șase ani, care l-a marcat pe viață, la începutul lunii ianuarie a acestui an artistul a fost declarat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, dar, din fericire, și-a revenit rapid: "M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ.", declara la acea vreme Gabriel Cotabiță, pentru Impact.ro.