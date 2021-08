Cum se simte Gabriel Cotabiță la 6 ani de la infarct? Va mai putea urca solistul pe scenă? "Așa s-a întâmplat, așa a fost să fie"

Gabriel Cotabiță [Sursa foto: Facebook] 17:51, aug 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Au trecut șase ani de la nefericitul eveniment, iar acesta a avut urmări serioase în viața lui Gabriel Cotabiță, care a fost nevoit să schimbe anumite lucruri. Chiar și acum, după atât de mult timp, cântărețul este foarte atent la regimul pe care îl are și pe care îl respectă cu sfințenie.

Citeste si: Gabriel Cotabiță, declarații uluitoare după ce s-a vindecat de coronavirus! "Nu-mi explic fenomenul..."

Gabriel Cotabiță, despre viața de după infarct

Artistul a trecut prin clipe teribile în 2015, când a stat în comă o perioada lungă de timp, în urma unui infarct suferit. Cu toate acestea, solistul nu s-a dat bătut și a luptat pentru viața lui, astfel încât a trecut peste acea cumpănă, care l-a marcat destul de puternic. Recent, într-un interviu acordat pentru Impact.ro, Gabriel Cotabiță a mărturisit că în vara acestui an nu va mai urca pe scenă, din cauza temperaturilor ridicate, pe care starea lui de sănătate nu le poate suporta.

Mai mult, bărbatul a povestit că încearcă să își ocupe timpul cu alte lucruri și merge chiar și la sală destul de des, pentru că îl ajută să se mențină în formă: "Pentru că este prea cald, nu am mai acceptat spectacole pe litoral, nu am nici petreceri private, am avut destule, vara trecută. Am în casă toate ventilatoarele pornite, nu am aer condiționat, așa trecem peste caniculă. Mai merg la sala de sport, dar acum e în concediu. Mai fac exerciții fizice, dacă renunți la sport ești pierdut! Nu fac exerciții fizice grele sau ușoare, nu asta contează. Atunci, când am avut acel necaz, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie.", a declarat cântărețul, pentru sursa citată.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Cât despre următoarele proiecte muzicale, Cotabiță susține că nu a renunțat la scenă și urmează să își surprindă fanii cu câteva piese noi de dragoste, la care lucrează în prezent: "Totul este acum în regulă, este sub control, pregătesc noutăți pentru fani, câteva piese frumoase de dragoste.", a mai adăugat interpretul, pentru sursa amintită.

Gabriel Cotabiță și actuala lui soție, Alina[Sursa foto: Captură video]

Gabriel Cotabiță s-a căsătorit după ce și-a revenit din comă

Gabriel Cotabiță nu a fost singur în perioada spitalizării, ci a primit tot sprijinul de care avea nevoie din partea celor trei fiice și din partea iubitei sale, Alina. Se pare că dăruirea cu care femeia i-a fost alături în cele mai grele momente și-a spus cuvântul, căci imediat după ce a ieșit din comă artistul i-a pus marea întrebare partenerei, cu care s-a și căsătorit după aceea.

Citeste si: VIDEO. Gabriel Cotabita apariție șocantă pe litoral! Cum a fost surprins la o repetiție, la un complex de fițe din Olimp! Turiștilor nu le-a venit să creadă!

De asemenea, solistul a precizat că a contat foarte mult pentru el cum s-a comportat actuala lui soție, aceasta dând dovadă de o dragoste total dezinteresată: "Ne-am mutat împreună numai după ce m-am întors eu din… întâmplările mele. Dar aveam intenţii serioase şi înainte, doar îi spusesem să nu mă părăsească. Am întrebat-o, într-o seară, dacă nu vrea să ne căsătorim, iar ea a zis: ‘Tu ţi-ai revenit suficient încât să ştii ce spui?’ Şi m-am bucurat că a zis ‘Da!’. Contează felul în care s-a comportat ea, după comă. A fost o dovadă de dragoste total dezinteresată.", a povestit Gabriel Cotabiță pentru aceeași sursă.