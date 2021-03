Gabriel Lupu, moment comic la Românii au Talent, sezonul 11. Concurentul: "Am avut patru divorţuri cu fosta soţie. Am schimbat 80 de femei"

In articol:

Gabriel Lupu, moment comic la Românii au Talent, sezonul 11. Concurentul este un fost ofiţer din marină, care a venit la Românii au Talent, ca să îşi arate abilităţile de dansator.

Gabriel Lupu, 52 ani, a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr de dans inspirat din filmul "Matrix", dar a avut ceva şi din mişcările lui Steven Seagal şi Jean-Claude Van Damme.

"Am fost animatori în discoteci, am dansat ani de zile. Mă ştiu toate discotecile din Spania. Prima dată am încercat să fac striptease, ceva puţin pe la Călăraşi, am făcut o demonstraţie pe acolo. Eu am venit la Românii au Talent, să îmi arăt toate talentele", a spus fostul ofiţer din marină în prezentarea sa.

Concurentul venit din Brăila a fost întâmpinat pe scenă de juratul, Florin Călinescu, cei doi au avut o discuţie de-a dreptul savuroasă.

Florin Călinescu: Să mor eu, dacă nu eşti Van Damme. Cum te cheamă

Gabriel Lupu: Lupu Gabriel, 52 de ani, din Brăila

Florin Călinescu: Să fii sănătos, practtici ceva că eşti cam drept aşa

Gabriel Lupu: Am avut 85 de kg şi m-am apucat

de sport, am 74 acum. Am folosit stepper-ul, haltere, gantere pe reggaeton. Am tot aşteptat să mă cheme din Spania, dna Andreea Marin la Surprize, surprize, dar n-a fost să fieAia a fost de mult, Suprize, surprizeDa, dar eu am fost de mult în SpaniaŞi ce ai făcut acoloPăi am muncit, am fost ofiţer din 1992 până în 2000, am fost ofiţer fluvial şi maritim la Hidrotehnica Galaţi, după care am plecat cu fosta soţie cu care am avut patru divorţuriCum patru divorţuri?Vorbesc serios, a băgat divorţ şi l-a retras, am înaintat iar divorţ că dacă veneam de la vapor aveam foarte multe amante şi din cauza asta. Am schimbat 80 de femeiUnde le-ai schimbat? Erai la hotel sau ce făceaiPleci cu autobuzul şi vii cu taxiulŞi în ce perioadă de timp ai avut 80 de femei?Până la 41 de aniPăi Smiley a avut la Chişinău într-un weekendSă aibe succes. Eu de zece ani staţionez. Ultima dată am fost cu un funcţionar publicAi trecut pe partea ailaltă?Nu, să nu mă înţelegeţi greşit. Din 2009 am fost cu Mihaela, funcţionar public la primărie.

Gabriel Lupu, trei de "NU" şi un "DA", la Românii au Talent, sezonul 11

Momentul de dans al lui Gabriel Lupu nu a fost apreciat de juraţii, Andi Moisescu, Andra şi Alexandra Dinu, care i-au oferit acestuia un "NU", astfel nu a trecut în etapa următoare.

Singurul "DA" pe care Gabriel Lupu l-a primit la Românii au Talent, sezonul 11, a fost din partea lui Florin Călinescu, cu care concurentul a stat la poveşti de viaţă amuzante.

"Dacă ştiam dansam spaniolă", a replicat concurentul, după care Florin Călinescu i-a spus: "Tu trebuie să stai liniştit, dansezi mai bine ca mine".