Gabriela Cristea, din nou la TV. Vedeta va fi gazda unei noi emisiuni. Mireasa, urzeala soacrelor este cea mai nouă emisiune pe care Gabriela Cristea o va prezenta.

Gabriela Cristea va fi gazda unei noi emisiuni TV, mai exact, show-ul Mireasa, urzeala soacrelor de pe Antena Stars, care va debuta luni, 29 martie, de la ora 19:00 şi se va difuza de luni până vineri.

„Urzeala Soacrelor” este o emisiune care vine în completarea reality show-ului Mireasa, de la Antena 1, emisiune prezentată de Simona Gherghe.

Gabriela Cristea şi invitaţii săi vor dezbate cele mai importante subiecte din casa Mireasa, totodată, aceştia vor da curs întrebărilor venite din telespectatorilor.

De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a prezentat formate matrimoniale, la Kanal D şi la Antena Stars.

Gabriela Cristea, despre Mireasa: Urzeala Soacrelor

Gabriela Cristea se bucură nespus de mult că va reveni pe micile ecrane şi că va prezenta show-ul Mireasa, urzeala soacrelor.

„Sunt tare fericită să fac parte din acest proiect, mă simt onorată de faptul că am fost cooptatată în această echipă şi că odată cu lansarea Mireasa – Urzeala soacrelor, telespectatorii vor avea ocazia să cunoască în premieră şi soacrele mici, dar şi alţi susţinători ai concurentelor Mireasa, iar aceştia, la rândul lor, le vor putea ajuta pe concurente în momente-cheie din competiţie”, a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea era obişnuită ca la ora la care va prezenta emisiunea în direct, să fie acasă, alături de familie, însă, prezentatoarea este optimistă şi spune că va recupera în weekend orele în care este departe de fetiţele sale.

„O să îmi fie puţin dificil, pentru că o să am serile ocupate, timp pe care îl valorificam la maximum împreună cu familia mea, dar am să recuperez weekendurile. Îi invit cu mare drag pe telespectatori ca începând din 29 martie, de la ora 19:00, să fie alături de noi, în direct din studioul Mireasa: Urzeala soacrelor, de la Antena Stars şi dacă au ceva de comunicat, să o facă, pentru că noi suntem deschişi să îi ascultăm pe toţi cei care au o poveste de spus vis-a-vis de ce se întâmpă în casa Mireasa!”, a mai spus prezentatoarea.

Gabriela Cristea, aniversare în familie

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împreună două fetițe, pe Bella Victoria Margot și pe Thea Iris Selena. Vedeta a sărbătorit ziua de naştere a fiicei sale. Iris, dar i-a rupt turta, potrivit tradiţiei, fiindcă a împlinit vârsta de doi ani.

"Dragilor, am tot primit întrebări de la voi legate de momentul în care am rupt turta lui Iris. Am avut treabă multă și nu am avut timp să vă împartășim acest moment special. A fost o petrecere mică, mică dar cu oameni speciali. Bucuria momentului o împartășim cu voi chiar acum pe YouTube pentru că Tavi a filmat și montat un vlog ca să ne rămână amintire.

Le mulțumim frumos nașilor pentru clipele superbe trăite împreună dar și celor care au fost lângă noi anul ăsta cu un gând bun, pentru că altfel nu s-a putut. Vă las link-ul în bio ca să trăiți și voi emoțiile alături de noi. PS: pentru carcotași, petrecerea a fost făcuta înainte de carantină și ne-am testat cu toții", a transmis Gabriela Cristea.

Iris, fiica Gabrielei Cristea, a ales de pe "tăviţa destinului" o cărticică de povești, spre surprinderea mamei sale.

“Pentru mine a fost surprinzător ce a ales de pe tăvița destinului”, a mai spus Gabriela Cristea.