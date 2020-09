View this post on Instagram

Pandemia asta ne-a schimbat hotarele spirituale. Ne-a dus de la agonie la extaz, ca sa ne arunce iar in ghiarele abisului. Intr-o zi normala trecem prin toate starile cunoscute si mai adaugam cateva noi care ne inspaimanta doar pentru nu stiam ca suntem capabili de ele. Il invocam pe Dumnezeu de parca e un personaj de film cu super eroi, cand solutia eate de fapt la indemana noastra; POARTA MASCA. Masca mea te protejaza pe tine, masca ta ma protejaza pe mine. @adelina.pestritu, sanatate multa!

