Gabriela Cristoiu a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Primele declarații ale vedetei

Ultima perioadă nu a arătat deloc bine pentru Gabriela Cristoiu. Vedeta declara, în urmă cu ceva timp, că se lupta cu depresia și că a trecut prin momente dificile din cauza acestei afecțiuni. Ei bine, se pare că frumoașa șatentă face o nouă declarație șocantă.

Gabriela Cristoiu, infectată cu noul coronavirus

Pe pagina sa de socializare, Gabriela Cristoiu a anunțat afptul că s-a infectat cu noul coronavirus. Deși susține că s-a protejat cât a putut de mult, a purtat mască de protecție și mănuși non-stop, nu înțelege cum a reușit că se infecteze.

Gabriela a adăugat faptul că se simte un pic obosită și răcită, însă alte simptome nu crede că ar avea.

”Mi-a ieșit testul Covid pozitiv! Cum să se întample astfel?! Este o glumă atunci când porți mască și mănuși non stop! Am contactat chiar și așa Covid. Simptomele până acum sunt în felul următor: Mă simt obosită și ușor răcită. Altceva nu simt. Este ca o răceală, dar nici măcar raceală nu se simte mereu…doar noaptea vine și pleacă. Alte simptome nu am. Din fericire, nu am probleme de sănătate și nu am o vârstă înaintată. Nu îmi fac griji. Sunt fericită pentru că dacă l-am făcut, în curând trece și după nu o să îl mai am”, a scris bruneta pe Facebook.

Gabriela Cristoiu[Sursa foto: Instagram]

Viața acesteia nu este deloc roz, iar acest lucru o recunoaște chiar ea.

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristoiu declara faptul că se confruntă cu depresie și, deși au încercat mai multe persoane să o ajute, nu poate trece peste asta.

”Eu fost multe persoane care au încercat să mă scoată din depresie. Ajungi la un moment dat să nu te mai bucure nimic. Sunt un om nefericit. Nu cred că sunt într-un loc bun, lângă persoanele care trebuie. Vreau să plec cât mai departe de aici, într-o altă țară, nu permanent, ca o gură de aer”, a povestit atunci Gabriela Cristoiu.