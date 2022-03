Gala Premiilor Oscar 2022. Filmul "Dune" a câștigat 6 premii

In articol:

Gala Premiilor Oscar 2022 a fost deschisă de Serena şi Venus Williams, care au prezentat-o pe Beyonce, care a dat startul unui spectacol fulminant. Luni, 28 martie, gala a avut loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, California, iar VOYO este singura platformă online din România unde a putut fi urmărită integral.

Filmul "Dune" a câștigat 6 premii Oscar

Află ce premii au fost date anul acesta la gală.

La a 94-a ceremonie a Premiilor, capodopera cinematografică a "plecat" acasă cu 6 trofee de aur. „Dune” a luat acasă premiile Oscar pentru cinematografie, montaj, partitură, efecte vizuale, design de producție și sunet. Această onoare remarcabilă pune într-o companie rară adaptarea de lungmetraj de 165 de milioane de dolari a romanului fundamental al lui Frank Herbert din 1965, devenind al doilea dintre cele mai de succes filme SF la Oscaruri, plasându-l la egalitate cu „Mad Max: Fury Road” din 2015 cu șase victorii.



Filmul "Dune" a câștigat 6 premii Oscar [Sursa foto: https://www.instagram.com/dunemovie/]

„Dune” a ajuns în fruntea topurilor de box office din 2021 cu o sumă de 400 de dolari. milioane de distribuitori la nivel mondial și fani care așteaptă cu nerăbdare „ Dune: Part 2 ” cândva anul viitor. În distribuția filmului îl găsim pe Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård și Zendaya.

Citeste si: Will Smith și-a ieșit din minți la Gala Premiilor Oscar! L-a pălmuit pe Chris Rock, după ce a făcut o glumă la adresa soției lui: „Ține numele ei departe de gura ta” ”

Acțiunea e în același timp atât de îndepărtată și, paradoxal, atât de familiară. Pe scurt, anul e 10191, un viitor mult mai îndepărtat. Într-un vast imperiu interplanetar, guvernat după niște ciudate reguli feudale, „casele nobiliare” se luptă pentru supremație, în buna tradiție cu care ne-au obișnuit până acum manualele de

Premiile Oscar 2022

istorie. În centru acțiunii avem reprezentanții a două astfel de Case: Harkonnen și Atreides. Centrul atenției o reprezintă planeta Arrakis, cunoscută și sub numele de Dune, sursa misteriosului melanj, ori mirodenia geriatrică, care prelungește viața și oferă capacitatea de a „vedea în viitor”.

Cel mai bun film: CODA

Cel mai bun actor: Will Smith, în filmul ”King Richard”

Citeste si: Lavinia Pârva, decizie radicală, după ce am prins-o pe Irina Fodor acasă la Ştefan Bănică Jr- bzi.ro

Cel mai bun regizor: Jane Campion, care este prima femeie nominalizată la această categorie de două ori

Cel mai bun cântec: melodia ”No Time To Die”- Billie Eilish și Finneas

Cel mai bun documentar: ”Summer of Love”

Cel mai bun scenariu adaptat: CODA

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Branagh

Cel mai bun film internaţional: pelicula japoneză "Drive my car"

Cel mai bun actor în rol secundar: "Troy Kotsur pentru rolul din CODA"



Citeste si: Mariah Carey împlinește 53 de ani. Iată cum arată artista în prezent

Cel mai bun film de animaţie: "Encanto"

Cea mai bună regie de imagine: Gred Fraser pentru filmul Dune

Cea mai bună editare: Joe Walker, "Dune"



Cel mai bun machiaj şi păr: Justin Raleigh, Stephanie Ingram, Linda Dowds, "The Eyes of Tammy Faye"



Cel mai bun sunet: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett, "Dune"



Cea mai bună regie de platou: Patrice Vermette, "Dune"



Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer, "Dune"



Cel mai bun film de scurt metraj: The Long Goodbye



Cel mai bun film animat de scurt metraj: The Windshield Wiper



Cel mai bun film documentar de scurt metraj: The Queen of Basketball



surse: stirileprotv.ro, digi24.ro