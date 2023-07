Georgiana Lobonț a îmbrăcat a doua oară rochia de mireasă, la 7 ani de la căsătoria de Rareș Ciciovan! Iată care este motivul

In articol:

Georgiana Lobonț a îmbrăcat pentru a doua oară rochia de mireasă, însă nu, nu pentru a se mărita din nou, ci pentru a face o ședință foto. Artista s-a simțit foarte special în rochiile de mireasă pe care le-a îmbrăcat, mai ales că a fost vorba despre unele dintre cele mai frumoase.

De această dată, artista și-a pus în practică talentul de model, pentru că fix asta a reprezentat în cadrul ședinței foto. Foarte încântată de noul său proiect, cântăreața nu s-a putut abține, așa că a început să-și cânte unele dintre cele mai frumoase piese de dragoste, pe care le-a lansat de-a lungul timpului, în timp ce era îmbrăcată în rochiile de mireasă cu totul speciale.

Georgiana Lobonț nu a oferit mai multe detalii despre noul proiect în care s-a implicat, oferindu-le fanilor săi doar câteva imagini din timpul ședinței foto, în timp ce a purtat două rochii de mireasă tip prințesă. Internauții nu au putut să nu observe cât de bine s-a simțit a artista în rolul de miresică, semn că ziua nunții sale a fost una cu totul specială.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au împlinit 7 ani de căsătorie

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au împlinit pe data de 4 martie 2023 7 ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Cu această ocazie specială, artista a scris în mediul online un mesaj cu totul special pentru jumătatea sa, prin care a dat de înțeles că a avut parte de multe bucurii în toți acești ani, dar și de momente dificle pe care au reușit să le depășească împreună.

„Azi, 4 martie, împlinim 7 ani de căsătorie. Am trecut prin toate cu bune și rele mereu împreună, ne-am susținut unul pe celălalt și ne-am ascultat mereu inima, am mers pe drumul nostru chiar dacă de cele mai multe ori am riscat. Totul a fost palpitant și chiar am trăit multe experiențe în acești 7 ani”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

