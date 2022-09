Gheboasă, tânărul care a ajuns din ghetou să fie regele internetului dezvăluie care a fost prețul succesului: "Am făcut și infracțiuni"

In articol:

Gheboasă a devenit extrem de popular în mediul online, după ce a lansat o piesă care a devenit virală pe Tik-Tok. Hitul a stat multă vreme în topul de pe YouTube, iar pentru noua generație tânărul Gheboasă a devenit o adevărată senzație.

Tânărul cântăreț s-a făcut remarcat într-un show de talente, iar la scurt timp după eliminări s-a apucat de Tik-Tok. Nu a durat mult până când a devenit viral pe celebra platformă, iar fanii l-au luat cu asalt. A cunoscut succesul din prezent și oamenii îl opresc pe stradă pentru fotografii și autografe, dar în trecut tânărul artist s-a confruntat cu o viață grea, cu neajunsuri și o serie de alte probleme.

Totuși, faima nu l-a schimbat pe Gheboasă și spune că niciodată nu va uita de unde a plecat, iar dacă va ajunge iar jos știe foarte bine cum să se descurce.

Gheboasă vorbește despre prețul succesului

Gheboasă și-a dorit de mic să cânte și să devină cunoscut, iar acum spune că este unul dintre cei mai solicitați trapperi din România. Visa să devină faimos, dar recunoaște că niciodată nu a crezut că va ajunge atât de cunoscut.

Citeste si: Lino Golden, dezvăluiri usturătoare! Artistul spune ce s-a întâmplat cu tatuajul pe care îl avea cu Alex Velea și de la ce s-a produs ruptura

"Îmi doream de când eram mic să ajung cunoscut. Dumnezeu mi-a ascultat cumva strigătul și m-a adus acolo unde nu mă așteptam niciodată. În ultima perioadă, sunt unul dintre cei mai solicitați soliști din zona de trap(...) Am intrat într-o lume atât de tare, nu mai e joaca aia din cartier, acum chiar e serios și e numai pe treabă", a dezvăluit Gheboasă la Fiță cu Adiță.

Tinerii din toată țara îl știu pe Gheboasă, iar artistul mărturisește că oameni de toate vârstele îl opresc pe stradă să facă fotografii împreună. Cântărețul a dezvăluit că nu mai poate ieși nici până la magazin în papuci, pentru că știe sigur că se va întâlni cu cineva și va face cel puțin o poză.

Citeste si: Ce să pui în portofel pentru a avea noroc. Ce spun specialiștii?- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

"Nu am avut o copilărie chiar roz.(...) Eu simt altfel succesul. Deci nu mai pot să mai ies din casă în papuci până la magazin, mă recunosc chiar și oamenii de la magazin dacă mă duc. Fac poze cu mine și oamenii de 30 de ani, tocmai de asta am rămas mască.

Eram în Costinești la un concert și am ieșit pe acolo să mănânc undeva. Acolo era aglomerație, m-au recunoscut toți copiii. Și după ce am făcut poze cu copiii, au venit părinții cu ei și nu știau cine sunt, dar făceau și ei poze cu mine tocmai pentru că făceau alții", a mărturisit Gheboasă, la Fiță cu Adiță.

Gheboasă, invitat la Fiță cu Adiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Copilăria lui Gheboasă nu a fost deloc una roz

Artistul care a cucerit YouTube-ul a dezvăluit că niciodată nu a avut o copilărie roz, din contră. Vedeta a povestit că provine dintr-un mediu defavorizat, dar mereu a crezut în el și în munca pe care o poate depune, iar astfel se bucură că a ajuns să își trăiască visul.

Citeste si: Silviu Prigoană a vrut să lase totul în urmă înainte să-și ridice „imperiul”: „Eu am vrut să emigrez atunci”| EXCLUSIV

"Am lucrat în depozit... job-ul ala se numește sclav! Aveam niște șefi, păi eu aveam mai multă școala ca șefii aia care ne terorizau(...) Mă consider un exemplu că se poate pentru toți copiii. Ei vin dintr-un mediu, sunt din ghetou și am reușit să ajung în topuri pe YouTube.

Dacă eu am avut norocul, eu zic că toți pot să facă ceva și le zic mereu asta la concerte(...) Am fost de atâtea ori jos că dacă mâine aș ajunge iar acolo aș știi drumul pe care să o apuc. Am mai fost pe drumul astă", a mai dezvăluit Gheboasă la Fiță cu Adiță.

Gheboasa și Adiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Gheboasă a mărturisit o infracțiune

Gheboasă i-a mărturisit lui Adiță un secret de senzație. Artistul recunoaște că era oaia neagră când era mic, iar din acest motiv a ajuns și pe mâna Poliției, după ce a asistat la o bătaie între două grupuri.

" Mi-am schimbat caracterul și poate și gândirea odată ce au trecut anii și nu mai gândesc cum gândeam când eram copil, dar eram oaia neagră și la școală și peste tot. Am făcut o infracțiune și în momentul de față mă judec într-un dosar pentru o faptă pe care am făcut-o la 16 ani când ne-am bătut grup cu grup.

Unul din celălalt grup a fost bătut foarte rău, a ajuns la peste 80 de zile de spitalizare.(...) Eram foarte mic și probabil de asta nici nu am fost judecat ca restul, eram copil și nu aveau ce să îmi facă", a povestit Gheboasă.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!