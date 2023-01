Gheorghe Turda are o pensie cum mulți nici nu visează, după 55 de ani de activitate. Suma este una colosală: "Nu este specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă"

In articol:

Gheorghe Turda are în spate o carieră impresionantă. A reușit, în cei 55 de ani de activitate, să câștige aprecierea oamenilor și să devină unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară din România. Pasiunea, pe care a transformat-o în muncă, i-a adus, pe lângă notorietate, și câștiguri însemnate.

O mărturisește chiar Gheorghe Turda, care a dezvăluit recent ce pensie încasează lunar, după mai bine de jumătate de secol petrecut pe scenă.

Gheorghe Turda are o pensie de 9.000 de lei

Gheorghe Turda a dezvăluit, de curând, că încasează o pensie de 9.000 de lei lunar, după toți anii de activitate. Artistul, care a petrecut mai bine de jumătate de secol pe scenă, a făcut parte din Ansamblurile Rapsodia Română și Ciocârlia, iar în cadrul ultimului dintre ele a ocupat și funcția de director. El a fost și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne: "Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea.

Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine.", a declarat Gheorghe Turda, potrivit antenastars.ro.

Gheorghe Turda a ținut, totuși, să lămurească faptul că nu beneficiază de o pensie specială, ci de una militară, pentru care a cotizat toată cariera: "Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din Armată și cei din Interne.

Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase și artiști și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată.", a mărturisit Gheorghe Turda, pentru playtech.ro.

