Ghiță a părăsit competiția Survivor România

Competiția Survivor România se apropie de final. Lupta devine din ce în ce mai strânsă, iar strategiile din ce în ce mai vizibile. Au început deja jocurile individuale, iar asta implică mai multe tensiuni și implicit strategii, atât din partea Faimoșilor, cât și a Războinicilor. Fiecare dintre concurenți își dorește un loc în marea finală.

În ediția de marți, Lola și Emanuel au câștigat imunitatea, astfel au scăpat de data aceasta de eliminare. Ceilalți colegi nu au avut posibilitatea să îi voteze. Pentru faimoși a rămas un singur nume din echipa adversă pe care au avut posibilitatea să îl voteze, Iancu. Cu toate că echipele au vorbit înainte și au stabilit cine pe cine votează, se pare că sentimentele față de Iancu au făcut-o pe Emy Alupei să își schimbe votul și să nu îl voteze, asta după ce înainte au vorbit în privat și acesta a încercat să o aducă de partea lui. Astfel, tânăra a ales să își asculte inima și a votat-o pe Elena.

Ghiță Balmuș a fost eliminat în ediția de marți a competiției, după ce a fost nominalizat alături de războinicul Iancu și faimosul Cezar Juratoni.

„Dezamăgire nu este, pentru că am dat tot ce am putut pe traseu. De multe ori cu dureri, infometat. Am avut foarte multe sentimente si am dat pana la ultimul de fiecare data, cum zice sloganul nostru. Chiar zicea Cezar mai devreme că de ce sunt abatut si i-am spus ca imi este foame. Am vazut strategiile dinainte su am avut un sentiment. Voi ramane un faimos pentru ca am luptat in tabara faimosilor, Voi iesi cu zambetul sus si privirea inainte”, a spus Ghiță înainte să părăsească competitia.

