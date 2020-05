In articol:

Gina Pistol si Smiley se iubesc de mai bine de trei ani, dar abia in perioada de izolare la domiciliu au avut ocazia sa petreaca mai mult timp impreuna. Daca pana acum erau amandoi implicati in diverse proiecte de televiziune, iar el era mai mereu plecat la cantari sau in studioul de inregistrari pe care il detine, pandemia de coronavirus i-a tinut in casa si i-a facut sa se cunoasca si mai bine si sa se bucure de micile bucurii ale vietii in cuplu.

Smiley, topit dupa o reteta pregatita de Gina Pistol: "Face un pui indian exceptional"

In izolare, Smiley s-a bucurat de preparate delicioase pregatite de frumoasa prezentatoare de televiziune. Iubita lui gateste foarte bine, iar el marturiseste ca are o slabiciune pentru un fel anume: pui indian. Gina Pistol, in schimb, nu mai suporta mirosul condimentelor pe care le foloseste pentru aceasta reteta.

"Gina gateste, eu am invatat sa fac gratar. Nu stiam sa fac nici asta. Nu ma pricep. Adica faceam gratare, dar mai mult stateam pe langa ele. Gina se pricepe sa faca un pui indian exceptional. Mai face si pulpe la cuptor", a declarat Smiley intr-un interviu.

Gina Pistol a cedat dupa perioada de izolare: "Nu mai suport mirosul! Imi tin respiratia"

Mereu in bucatarie, Gina Pistol a pregatit de atat de multe ori puiul indian preferat de iubitul ei, ca a ajuns sa fie deranjata de aroma condimentelor pe care le foloseste pentru acest preparat. "Deci nu mai suport mirosul de curry. Cand gatesc puiul indian, imi tin respiratia. I-am facut lui Andrei si mancare de mazare", a spus si frumoasa Gina Pistol, laudandu-se cu calitatile sale de gospodina perfecta.