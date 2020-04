In articol:

Proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc a reaprins spiritele după ce a trecut tacit prin Camera Deputaților dar a și stârnit din nou filonul naționalist din români. Și nu doar din români ci și din românce. Mai ales din cele frumoase.

Raluca Podea, complet dezbrăcată la Sfântu Gheorghe!"Tricolorul mă face să mă simt cu adevărat româncă!"

Dacă ne întoarcem în timp cu câțiva ani, vom regăsi o mostră de naționalism autentic găsim la frumoas Raluca Podea. Aceasta a pozat cu sânii goi, vopsiți în tricolor, la intrarea în Sfântu Gheorghe. Imaginile, realizate în exclusivitate pentruj WOWbiz.ro au fost realizate pe 1 decembrie 2012 și a fost modul în care frumoasa Raluca a vrut să arate că și acolo este România.

“Am pozat la Sfântu Gheorghe pentru că sunt naţionalistă. Am fost deranjată de atacurile extremiştilor maghiari, care vor mereu câte ceva de la noi, românii. A fost o idee genială. Sunt mândra că sunt româncă. Nu mi-a fost ruşine să fac acea şedinţa foto, aşa am simţit şi aşa am considerat eu că trebuie să-mi manifest patriotismul. Nu am nimic cu ungurii, vreau să specific clar acest lucru, însă tricolorul mă face să mă simt cu adevărat româncă. Sunt mândră de steagul meu, de imnul naţional şi de valorile noastre”, ne-a declarat Raluca Podea în 2012.

Citeste si: Raluca Podea a ajuns la capătul puterilor! Ce se întâmplă cu fosta logodnică a lui Florin Pastramă: „Am ajuns să mă hrănesc doar cu piureuri”

Citeste si: După ce l-a părăsit pe Florin Pastramă, Raluca Podea a devenit mai sexy ca niciodată! Imagini WOW

Citeste si: O cunoscută vedetă din România vorbește despre cancerul de piele! ”Sunt devastată”

Raluca Podea i-ar fi picat cu tronc fiului Vioricăi Dăncilă

Modelul Raluca Podea a revenit în actualitate în urmă cu câteva zile, după ce Cancan a scris că aceasta i-ar fi picat cu tronc fiului Vioricăi Dăncilă. Conform sursei citate, acesta ar fi abordat-o pe o rețea de socializare și ar fi arătat o deschidere specială față de Podea, reacționând la fiecare postare a acesteia. Și pentru ca ciclul să se încheie, Viorica Dăncilă, mama lui Victor, a fost una dintre primele personalități politice care au reacționat dur față de adoptarea tacită a proiectului de lege care prevedea posibilitatea organizării unui referendum pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Dăncilă l-a criticat chiar pe șeful ei de partid, Marcel Ciolacu, în condițiile în care PSD are majoritate în Camera Deputaților.