Sonia Trifan, una dintre cele mai frumoase creatoare de modă din România, a trecut, în urmă cu puțin timp, printr-o experiență mai puțin fericită din viața ei. După o examinare dermatoscopică, examinare care este 100% relevantă și benefică, designera a fost nevoită să își scoată alunițețe de pe piele, care riscau să se transforme într-un melanomul malign.

Mai mult, Soniei Trifan i s-a explicat clar că nu mai are voie să se expună la soarele artificial de la solar, întrucât, în timp, problemele medicale pot recidiva.

Ce a spus medicul despre problemele medicale ale Soniei Trifan! ”Am reperat șase alunițe”

”I-am depistat problemele Soniei cu ajutoprul unei camera performante medicale. Harta dermatoscopica sau scanarea corporală totală pe care i-am făcut-o se adresează pacienților cu alunițe, mai ales dacă acestea sunt greu accesibile autoexaminarii, având un istoric de leziuni cu evoluție anormală, nevi atipici, antecedente personale sau familiale de melanom sau alt tip de cancer cutanat. În cazul ei, pe hartă, am reperat șase alunițe cu formă atipică. A trebuit să intervenim urgent. Pot spune că a ajuns în cabinet în timp util…”, a adăugat și medicul Amalia Anghel pentru WOWbiz.ro

Sonia Trifan a vorbit despre cancerul de piele! ”Eram foarte speriată de tot ce auzisem”

Sonia Trifan a vorbit despre cancerul de piele, dar și despre ce a urmat îndepărtării alunițelor periculoase. Ea este, acum, în afara, oricărui pericol iminent, dar rămâne sub observație medicală. ”Nu am mai avut liniște câteva zile în urmă examinării. Eram foarte speriată de tot ce auzisem și citisem, însă am ales să am încredere în medicii specialiști. În acest moment, sunt fericită, pentru că emoțiile au fost mult prea mari în comparație cu intervenția salvatoare – după ce am stat câteva minute cu o cremă anestezică, nu am simțit nici măcar cel mai mic ac. Totul a fost perfect, drept dovadă, imediat după operație am mers fără probleme la filmarea pe care o aveam programată în aceeași zi. Câteva zile după intervenție, am aplicat o cremă pe care mi-a prescris-o medicul și acum sunt ca nouă. Nu am cuvinte să mulțumesc tuturor și recomand tuturor să meagă la doctor, pentru că, în stadiu incipient, o boală poate fi tratată! Iar pentru cei care iubesc soarele la fel de mult că mine, e musai să folosească o cremă cu factor ridicat de protecție, inclusiv iarna!”, a conchis creatoarea de modă.