Horia Moculescu, suferinţa secretă "De două luni nu mi se inchide operaţia" Ce boala are compozitorul de 83 de ani

Horia Moculescu a suferit în urmă cu aproape trei ani o operaţie la picior, care s-a dovedit a fi nereuşită. De atunci, artistul suferă, iar lucrurile nu par a fi nici acum pe drumul cel bun.

Au trecut trei ani de la prima operaţie la piciorul stâng, pe care Horia Moculescu a făcut-o pentru că se confrunta cu dureri groaznice.

Horia Moculescu a fost descoperit în urmă cu mai bine de 10 ani cu sindromul Morton şi deşi a făcut diverse tratamente, de la acupunctură până la şedinte cu laser, durerile insuportabile la laba piciorului l-au convins să se opereze. Sindromul Morton este o afecţiune care este caracterizată prin faptul că afectează nervii aflaţi între degetele piciorului.

"De vreo 9-10 ani, am o problemă la laba piciorului stâng. Am fost operat, dar nu s-a rezolvat nimic. Din pricina disconfortului, nu pot să mai dorm bine, iar asta îmi seacă toată energia. Mă descopăr, în multe zile, lâncezind aşa, pe o bergeră, cu piciorul întins, conform recomandării medicilor – da’ atât stau cu el întins, de-o să-mi rămână definitiv drept!" , spunea Horia Moculescu in urmă cu ceva timp.

Horia Moculescu a fost operat din nou

Zilele trecute, invitat în emisiunea lui Cristi Brancu de pe Youtube, Horia Moculescu a vorbit despre suferinţa sa şi a dezvăluit că s-a operat din nou "M-am operat si nu mi se inchide operatia de două luni si jumătate. In 3 ani de zile de cand sufar cu piciorul am cheltuit peste un miliard de lei (n.red vechi). Numai niste pansamente costa 120 de lei", i-a povestit Horia Moculescu lui Cristi Brancu.

Horia Moculescu a fost suspect de coronavirus, in primavara

Compozitoul de 83 de ani a ajuns şi de urgenţă la spital in primăvară, suspect de coronavirus. Horia Moculescu avea simptome specific infectării.

"Sunt o ţintă, am peste 80 de ani, deci 83 de ani, am un BPOC (n.r. Boală Obstructiv Pulmonară Cronică) o boală de plămâni dobândită cu încredere şi entuaziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă”, a spus Horia Moculescu.