Ianis Hagi, scos la vânzare de Rangers! Scoțienii i-ar fi găsit deja un înlocuitor

In articol:

Ianis Hagi a fost pus pe lista de transferuri de cei de la Rangers, deși în decembrie 2022 a semnat prelungirea contractului până în vara anului 2026.

Ianis Hagi, scos la vânzare de Rangers!

Ianis Hagi ar fi la un pas de plecarea de la Rangers! Informația a fost făcută publică de cei de la Ibrox News, care au scris că fiul lui Gică Hagi ar fi fost pus pe lista de transferuri a scoțienilor, deși a semnat prelungirea contractului în decembrie 2022, pânâ în vara anului 2026: „Rangers este pregătită să îl vândă pe Ianis Hagi în această vară deși tocmai i-a prelungit contractul în luna decembrie.” , citează digisport.ro.

Astfel, nemulțumiți de prestațiile românului după accidentarea suferită în urmă cu mai bine de un an, cei de la Rangers au început deja căutările pentru a-l înlocui pe Hagi Jr. Conform sursei citate anterior, scoțienii ar fi interesați de danezul Sam Lammers, în vârstă de 26 de ani.

Ianis Hagi a adunat în acest sezon pentru Rangers 11 meciuri și a reușit un gol.

Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este 5 milioane de euro.

Citește și: Dan Petrescu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors! De ce a ales antrenorul român să plece în Coreea de Sud: „Sunt foarte fericit!”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Au sesizat niște riscuri”. Motivul pentru care Theo Rose a fost nevoită să nască prin cezariană. Artista a încercat să evite operația cât de mult a putut- kanald.ro

Citeste si: Decizie fără precedent luată de Putin! Ce se va întâmpla în septembrie în regiunile ucrainene pe care Rusia susține că le-a anexat- stirileprotv.ro

Ianis Hagi, scos la vânzare de Rangers! [Sursa foto: instagram.com/ianishagi]

Fiul lui Gică Hagi a fost inclus în lotul echipei naționale în vederea meciurilor cu Kosovo și Elveția

Până la anunțul oficial privind transferul lui Ianis Hagi de la Rangers, fiul lui Gică Hagi se pregătește alături de echipa națională de fotbal a României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția. Ianis nu va fi titular în meciul de pe 16 iunie de

la Priștina, însă așteaptă cu nerăbdare confruntarea, mai ales că ultima sa convocare la națională a fost cea din 14 noiembrie 2021, când a jucat 16 minute în meciul Liechtenstein- România, 0-2.

Citește și: S-a aflat de abia acum! De ce a purtat Gică Hagi costum la fiecare meci din play-off: „El mi-a zis și eu am vorbit cu cei din conducere”

„Dacă reuşim două victorii acum, e clar că ne vom bate acolo sus pentru calificare. Însă nu ar fi corect să vorbim dinainte.

Trebuie să ne concentrăm acum pe primul meci, cel cu Kosovo, şi pe antrenamentele pe care le mai avem până atunci. Pentru a ajunge la Campionatul European e clar că trebuie să jucăm 10 meciuri foarte bine. Aşa că sperăm să încheiem acţiunea din iunie la fel cum am încheiat-o pe cea din martie (n.r.- cu 6 puncte din 6).”, a declarat Ianis Hagi, conform digisport.ro.

Citeste si: „Nu cred că există femeie să fi fost pe barosăneală și acum să tragă la sărăcie.” Ce a spus Dana Budeanu despre Valeriu Gheorghiță- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Sper ca Dumnezeu să mă mai țină în viață" Jador, anuntul cu care si-a socat fanii!- radioimpuls.ro

Citește și: David Popovici a vorbit despre Campionatele Mondiale de natație din Japonia! Cum se pregătește sportivul pentru acestea: „Trebuie să compensez cumva că sunt mai filiform”

„Eu sunt mândru că am revenit la naţională. Mental şi fizic sunt pregătit pentru orice situaţie şi gata să dau 100% pentru echipa naţională. A fost dificil de fiecare dată când nu am putut să fac parte din lotul naţionalei, în ultimul an.

Dar în martie colegii mei au făcut o treabă foarte bună, au reuşit să înceapă cu dreptul această campanie. Sunt 6 puncte din 6 şi e foarte bine, pentru că moralul va fi clar unul pozitiv, încrederea va fi mult mai bună.”, a adăugat mijlocașul, citează sursa de mai sus.

Sursa: digisport.ro