”Îl controlez rău de tot” Andreea Mantea nu i-a permis nici până acum asta lui David. Mulți părinți nu țin cont de acest lucru și-și răsfață copiii

Andreea Mantea este prezentatoare, dar și mamă cu normă întreagă de mai bine de opt ani. În ambele cazuri, vedeta, în funcție de situație, este o fire blândă, dar una care știe să se impună.

Acum, însă, discutând despre rolul de mamă pe care-l îndeplinește pentru David, vedeta a mărturisit că se vrea a fi un părinte cool, dar ferm.

Andreea Mantea, o mamă cool, dar dură [Sursa foto: Facebook ]

Andreea Mantea are reguli stricte pentru David

Pentru asta, prezentatoarea de la Kanal D spune că una e ceea ce îl lasă pe David să vadă și să creadă, iar alta este ce face ea de fapt.

Adică, îl controlează până la ultimul amănunt pe copil, dar fără ca el să știe acest lucru, astfel încât să nu piardă controlul și să îi ofere o creștere bună.

“Eu cred și îmi doresc să fiu și cool, nu știu cât îmi iese, dar îl și controlez, el nu știe, dar îl controlez rău de tot, dar nu simte. Îl las așa să creadă că poate face ce vrea el, dar sunt destul de autoritară. Mă respectă, mă înțelege, are o teamă care vine dintr-un respect”, a spus Andreea Mantea, conform Playtech.

Și cum fermitatea ei vine la pachet și cu reguli stricte, Andreea Mantea a recunoscut că nici până acum nu i-a permis un lucru fiului ei.

Anume, acela de a avea un telefon mobil, așa cum au acum toți copiii de vârsta lui.

Deși și-ar putea permite să îi achiziționeze orice telefon, vedeta spune că, momentan, David nu are nevoie de unul.

Există mereu oameni în jurul lui care să aibă grijă de el, ori care să îi dea telefonul pentru a o sună când nu sunt unul lângă altul. Însă acest lucru nu se întâmplă foarte des, astfel că deținerea unui telefon este acum un fapt nefolositor.

“Nu are telefon. Pentru ce-i trebuie telefon? Există un șofer, există o doamnă pe care o am acasă dacă nu sunt eu, iar el în rest este tot timpul cu mine, iar când e la școală, e la școală. Dacă e ceva, vorbim prin telefonul școlii”, a mai adăugat prezentatoarea.

Și pentru că generația actuală își desfășoară marea majoritate a activităților în online, Andreea Mantea spune că nu este absurdă, îi oferă și ea timp lui David pentru navigare, dar cu limită.

Copilul folosește din când în când un telefon mai vechi pentru muzică sau unele jocuri, dar marea majoritatea a timpului liber și-o petrece departe de lumea virtuală.

“Am un telefon vechi pe care i-l dau din când în când, are aplicații, intră pe youtube, se joacă Roblox, este actual în ceea ce privește copilăria asta care se întâmplă în momentul de față cu jocuri, cu youtube, dar cu limită. Telefonul nu este al lui, este un telefon vechi pe care îl primește din când în când. Are alte activități, are prieteni, se joacă, descoperă lucruri, ne jucăm împreună, citește foarte mult, nu-i trebuie telefon”, a mai spus vedeta de la Kanal D.