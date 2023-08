„Îl cunosc” Legătura neștiută dintre Oana Roman și una din victimele accidentului de la 2 Mai, spulberată cu mașina de un băiat de 19 ani de bani gata, aflat sub influența substanțelor interzise! Vedeta a răbufnit în mediul online

In articol:

Cazul din 2 Mai, Constanța, în care doi tineri au murit, iar alți 3 au ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost loviți cu mașina în plin de către un alt tânăr de doar 19 ani care se afla sub influența drogurilor, a îngrozit o țară întreagă.

Nici Oana Roman nu a putut trece indiferentă peste acest subiect, mai ales că se cunoaște cu tatăl unuia dintre tinerii decedați. Revoltată și enervată la culme din cauza tinerilor parveniți, fără educație, care abuzează de confortul financiar oferit de părinți, a transmis un mesaj în mediul online prin care a tras un semnal de alarmă cu privire la lipsa acută de educație care există în țara noastră.

Oana Roman a avut parte de o zi minunată alături de fiica sa după ce a decis să îi organizeze Isei ziua de naștere chiar în propria curte, însă nu a putut să nu dezbată cel mai nou subiect care a stârnit revoltă în mediul online. Cazul tânărului de doar 19 ani, de bani gata, care s-a urcat la volan aflat sub infleunța drogurilor, a făcut-o pe vedetă să reacționeze, criticându-i pe cei lipsiți de educație, care au devenit bogați din întâmplare și care, total lipsiți de orice formă de responsabilitate, provoacă astfel de nenorociri care, iată, au consecințe tragice.

Citește și: „Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Bunica Emilia, nemulțumită de decizia Ginei Pistol de a renunța la carieră pentru fiica sa! O bătrânică celebră de pe TikTok a oferit tuturor femeilor un sfat prețios de viață

Oana Roman, revoltată în urma cazului din 2 Mai

Oana Roman a menționat că a lucrat cu tatăl unuia dintre tinerii decedați în urma impactului violent și că una dintre cele mai mari dezastre de care România poate să aibă parte este lipsa de educație și responsabilitate în rândul oamenilor parveniți, care

se ghidează în viață numai după exemple total negative, dar care nici acasă nu au un model de conduită morală și civică.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: CTP, după moartea academicianului Bălăceanu-Stolnici: ”Unul dintre cei mai vomitivi turnători din istoria Securității”- stirileprotv.ro

„Astăzi e zi de veselie și bucurie la noi, dar acum am aflat o veste care m-a cutremurat. Un băiat de 19 ani, drogat și băut, a făcut un accident la 2 mai și a omorât 2 tineri și rănit alți câțiva. Este un băiat de bani gata, dintr-o familie de parveniți cu afaceri imobiliare și de construcții. Unul dintre tinerii care au murit are un tată pe care îl cunosc și cu care am lucrat. Eu efectiv nu pot să-mi imaginez cum e să-ți pierzi copilul omorât de un nebun drogat de 19 ani. Știți care este una dintre cele mai mari nenorociri din România? Parveniții, oamenii fără valori, educație și tradiție, care au dat niște tunuri, s-au îmbogățit și, neavând niciun fel de bază de educație, cresc copii monștri care beau, se droghează și omoară oameni. Sunt multe exemple.

Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări și îmi cântăresc cuvintele. Sunt oameni care n-au niciun fel de educație, niciun fel de pregătire de niciun fel, care, prin niște conjuncturi, s-au îmbogățit, în general, majoritatea din ei, pe banii statului, adică din contracte cu statul, care nu știu să-și educe copiii, pentru că ei la rândul lor n-au fost educați. Probabil sunt prima generație încălțată, deși mulți din oamenii de la țară au foarte mult bun simț și educație, dar acești oameni, și sunt zeci de mii în România, cresc niște monștri și asta este cea mai mare nenorocire, după părerea mea.

Da, ei sunt o nenorocire, pentru că creează o pătură socială și generații noi de tineri pierduți, distruși, needucați, drogați, alcoolici, care primesc mașini de sute de mii de euro la 18 ani, care nu învață, care nu citesc, care nu învață de acasă niciun fel de valori, dar problema este că nu mai învață nici din societate niciun fel de valori, pentru că, dragii mei, educație nu vine numai de acasă și ce credeți? Nu vine numai de la școală. Societatea are un rol important în educație, asta apropo de ce comentat și de ce bătea câmpii un băiat influencer zilele trecute la scandalul de la festival și spunea că educația e doar de acasă, nu e adevărat.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Citeste si: „A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat cu sistemul medical. A plâns mult.” Valentin Sanfira, detalii neștiute despre ce a pățit Codruța Filip, cât timp el era în spital- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Codruța Filip, adevărul despre starea de sănătate a lui Valentin Sanfira, după accidentul grav din Italia- radioimpuls.ro

Oana Roman consideră că tinerii nu mai au modele pozitive după care să se ghideze

Oana Roman nu s-a putut abține și a adus în discuție și unul dintre influencerii de la noi din țară, care, din punctul său de vedere, oferă un exemplu total negativ tinerilor din ziua de astăzi prin declarațiile pe care le face în spațiul public, dar și prin stilul său de viață.

„Și apropo, băiețașul ăsta pe mine mă scoate din minți, efectiv, pentru că, de fiecare dată când există un subiect sau o dezbatere publică se trezește el să-și dea cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat câștigând 20 000 de euro pe lună. Asta e ceea ce transmite el, după care are tupeu să dea lecții despre educație. Educația nu este doar un lucru care ține de școală și de casă. Aristotel, câteva secole înainte de Hristos, spune că ecuație ține de responsabilitatea publică, și nu doar privată.”, a mai spus Oana Roman.

Citește și: ”O premieră pentru noi” Irina Fodor radiază de fericire, după ce și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Prezentatoarea a dat marea veste direct de la locul faptei