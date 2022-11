Ileana Sterp, primele declarații despre accidentul grav produs de Culiță: „Este de datoria lui să vină să vă explice”. Artistul nu și-a revenit nici acum din șoc

In articol:

Ghinionul parcă se ține scai de Culiță Sterp. După incidentul de la botezul din Madrid, acolo unde s-a certat cu cea care l-a chemat la evenimentul ei, ulterior, artistul a ajuns în centrul unui alt scandal.

Săptămâna trecută, manelistul a provocat un accident în Cluj-Napoca, a fugit de poliție și a fost prins beat la volan, fiind acum plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, având permisul de conducere suspendat și

fiind și bun de plată.

Ileana Sterp îi ia apărarea fratelui său

De la producerea accidentului și până acum, cei din familia lui Culiță au ieșit rând pe rând să vorbească despre cele întâmplate, nu și Ileana.

Fata mai mare a familiei Sterp s-a ținut departe de speculații și declarații, pe motiv că cel mai bine ar fi ca manelistul să iasă public și să spună ceea ce s-a întâmplat.

Pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de o mulțime de admiratori, Ileana a vorbit acum public despre greutățile care s-au abătut asupra familiei sale.

Viitoarea mămică spune că toți, dar mai ales Culiță, sunt triști și bulversați acum, iar manelistul mai are nevoie de câteva zile să depășească șocul ce l-a marcat în urma celor întâmplate.

Până atunci, când va lua cuvântul în fața fanilor, Ileana, susținându-și fratele ca de fiecare dată, i-a rugat pe internauți să nu mai fie atât de aprigi în a critica, căci nimeni nu este curat ca lacrima.

Ba mai mult decât atât, pățania lui Culiță, care i-a adus atâtea necazuri, spune Ileana, este un bun prilej ca toți cei care îi urmăresc să își analizeze parcursul vieții și să observe că și cel care aruncă cu piatra, la un moment dat, a fost pus la zid.

Însă, cu bune și cu rele, Ileana Sterp a mai ținut să le și mulțumească celor din mediul online pentru că de atâta timp, indiferent de situația, sunt acolo pentru ea și familia ei, cu mesaje de suflet, de încurajare și chiar și cu cele puțin mai dure.

”Probabil majoritatea dintre voi cunoașteți situația din familia noastră, cu toții am fost mai bulversați zilele acestea, mai triști pentru cele întâmplate, pentru ce i s-a întâmplat fratelui meu, Culiță. Slavă Domnului că atât el, cât și băiatul din cealaltă mașină sunt bine, asta ne bucură foarte mult.

Sunt sigură că, Culiță realizează că a greșit și conștientizează gravitatea situației, însă spuneți-mi voi care dintre noi suntem fără de greșeală. Am stat zilele astea și m-am gândit la greșelile pe care le-am făcut eu de-a lungul timpului și sunt destule. Și m-am gândit că pe multe le-am făcut cu voia mea, cumva. Și aș vrea să stați și voi, fiecare, să vă gândiți la greșelile pe care le-ați făcut de-a lungul timpului și sunt sigură că fiecare veți găsi acolo mai puține sau mai multe și, poate așa, nu vom mai judeca atât de ușor greșelile altora.

Știu că de fiecare dată am ieșit și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost uniți și suntem și acum, dar eu am decis că este de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat, poate ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit. Tocmai de aceea nu am avut nicio reacție în online și după cum vedeți nici nu pot spune prea multe. El are acum nevoie de câteva zile să își revină, pentru că a fost un șoc pentru el, dar și pentru noi. Vreau să vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici, indiferent de situație”, a spus Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.