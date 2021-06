Ilie Năstase, primele declarații după ce s-a împăcat cu Ioana Simion: „Am dovedit că...”

Ioana și Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook] 11:56, iun 24, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ilie și Ioana Năstase au traversat o perioadă extrem de dificilă în viața de cuplu. Cei doi au fost implicați într-un scandal monstru în luna ianuarie a acestui an, după ce bruneta a sunat la 112 și a anunțat că a fost agresată verbal și psihic.

Nu a durat mult, iar Ioana Năstase l-a chemat pe fostul ei soț în instață, cu gândul de a divorța.

În toată acestă perioadă, Ilie și Ioana Năstase au continuat să se întâlneacsă și să rezolve orice probleme au avut loc între ei. Relația lor a evoluat, iar bruneta a decis să uite tot ce s-a întâmplat între ei, să renunțe la divorț și să îi mai ofere o șansă fostului sportiv. Ilie Năstase a făcut primele declarații despre împăcarea cu soția lui, pentru Impact.ro. Fostul tenismen a dezvăluit că a reușit să dovedească că se poate schimba pentru femeia iubită.

„Am crezut mereu în căsnicia mea. Nu am şi nu am avut nicio problemă să lupt pentru ea, chiar şi atunci când alţii spuneau contrariul şi nu-mi acordau nicio şansă. Nu a fost simplu deloc să-mi conving soţia că voi face ceea ce am convenit împreună. Am dovedit însă, în ultimele luni, că mă pot schimba, că pot să mă ţin de ceea ce am promis”, a declarat Ilie Năstase, pentru sursa citată.

Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat [Sursa foto: Facebook]

Motivul pentru care Ilie și Ioana Năstase nu mai divorțează

Ioana Năstase a mărturisit că sentimentele pentru soțul ei sunt din ce în ce mai puternice, motiv pentru care despărțirea ar fi însemnat o greșeală. După ce a văzut o shcimbare în comportamentul soțului ei, bruneta a decis să își retragă cererea pentru divorț.

„Probabil că l-au ajuns toate și că mai are și el scăpări, dar în perioada asta chiar a fost ok. Doar eu îi sunt alături și atât. Îi iubesc prietenii lui Ilie, dar vă dați seama că nu pot veni prietenii lui Ilie să stea cu el. Îi iubesc, îi respect, sunt niște oameni deosebiți, doar că eu sunt cea care stă cu el mai tot timpul și el are nevoie de mine", a declarat Iona aNăstase, pentru o emisiune televizată.