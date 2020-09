Cornel Gales ar avea toate motivele sa zambeasca acum

Înmormântarea lui Cornel Galeș nu a fost una liniștită, așa cum și-ar fi dorit jovialul bărbat decedat în iarna anului trecut într-un cumplit accident de circulație, în Spania, în apropiere de Valencia.

Astfel, la parastasul tradițional de după înmormântare, Viviana, cea care s-a ocupat de toate formalitățile, a fost motivul pentru care Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete, nu a dorit să fie prezentă la eveniment. Motivele ni le-a explicat chiar Doina, nașa lui Cornel Galeș. ”De ce să merg acolo? Adică, nici nu m-a salutat în Biserică, ea a vrut să se ocupe de toate, ce, trebuia să mă rog de ea să mă primească? Oricum nu cred că mă avea la inimă, ea l-a dus pe Cornel departe de noi… Ea l-a și adus, e adevărat, nu bneg, dar ea s-a ocupat de toate și de tot, nu a avut nevoie de ajutorul nostru, al celor apropiați de Cornel, așa că eu ce să caut acolo? Să stea cu prietenii ei”, a spus, printre altele, la acea vreme, Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș.

”Îmi pare rău că nu a venit, știa unde facem parastasul. Iar faptul că nu i-am sărit în brațe, că nu am plâns pe umărul ei, că nu i-am pupat mâinile, nu cred că poate fi un motiv… Adică, să fim sinceri, ea nu e ruda mea, era nașa lui Cornel și a Ilenei Ciuculete, nu a mea. Și la parastas venea pentru el, nu pentru mine, așa cum a putut să vină și Mugurel, așa cum au venit și alții care, să fim sinceri, nu erau prietenii mei, ci ai lui Cornel. La parastas a fost vorba despre Cornel, nu despre mine. Nu îmi place o asemenea discuție, am mai avut noi discuții, nu am prea multe de zis…”, ne-a spus, ca replică, calmă, tot atunci, Viviana.

Cornel Gales si Viviana, fosta iubita

Iar de atunci, până acum, comunicarea dintre cele două a fost una inexistentă. Cu toate acestea, de curând, între cele două femei care au contat atât de mult pentru Cornel Galeș, lucrurile s-au mai îndreptat. Ba chiar au ajuns să își vorbească și, mai mult, să își trimită mesaje publice. ”La multi ani, Viviana Mantoiu, sa fii sanatosa si luptatoare cum te stiu, ca viata are de toate”, a spus, public, Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș, iar Viviana a reacționat imediat: ”Multumesc. Numai bine va doresc si multa sanatate”.

Viviana a rezolvat repatrierea trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș

Anul, trecut, la începutul lunii decembrie, sicriul care adăpostea trupul neînsuflețit al lui Cornel Galeș– din zinc, acoperit cu o rășină specială care să îi dea forma unuia obișnuit - a sosit din Spania cu un avion de linie, scos prin subsol și transportat spre dric cu o motostivuitoare. Viviana, fosta parteneră de viață a lui Cornel Galeș se ocupase de toate formalitățile necesare aducerii trupului în țară, dar și de cele necesare preluării de la aeroport de către firma de pompe funebre.

Cornel Gales si Doina Belu, nasa lui

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 30 noiembrie a fost cea în care Cornel Galeș a încetat din viață într-un cumplit accident de circulație. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, de tragedie aflându-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus, pe atunci, Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.