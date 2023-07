„Închideam ochii și visam” Care era cea mai mare dorință a lui Jorge în copilărie? Artistul a recunoscut abia acum lucrul la care a râvnit de mic

In articol:

Jorge este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din țara noastră și are foarte mulți fani. Bărbatul este căsătorit cu Ramona Prodea de un deceniu și au împreună un băiețel, pe David. De asemenea, Jorge mai are o fiică din căsnicia cu Alina Laufer, pe Karina, iar actuala lui soție are, la rândul ei, o fiică dintr-o relație anterioară, pe Ilinca, pe care bărbatul o iubește ca pe propriul său copil.

Deși în prezent duce o viață fără lipsuri și se bucură de un succes imens în cariera lui, Jorge nu a avut întotdeauna atât de mult noroc. Artistul a mărturisit că s-a născut într-o familie cu posibilități financiare modeste, părinții lui fiind bugetari, lucru care l-a nemulțumit foarte tare în tinerețea sa. Jorge a dezvăluit că, în copilărie, avea o dorință foarte mare. Cel mai mare vis al artistului din primii săi ani de viață era să fie bogat, pentru a nu mai simți lipsurile materiale, mărturisind că, în copilărie, gândul îi stătea mereu la bani.

„Am crescut într-o familie în care tata era profesor de engleză, în timpul liber cânta și la nunți, și mama bugetară la judecătorie. Era grefier. Am trăit în casă de bugetari în care a trebuit să supraviețuiesc în dorința mea de a fi bogat. Când eram mic închideam ochii și visam bani mulți în cameră. Eu asta vizualizam. Aveam vreo 5-6 ani și mă chinuiam să cobor de pe banii aștia mulți ca să ies din dormitor. Dar nu știu să spun de unde”, a declarat Jorge pentru Ego.ro .

Jorge împreună cu soția lui, Ramona Prodea și fiul lor, David [Sursa foto: Instagram]

Jorge, dezvăluiri despre traumele copilăriei

După ce a recunoscut că dorința lui cea mai mare din copilărie era să aibă mulți bani, Jorge s-a pus în locul părinților lui și a vorbit deschis despre traume. Bărbatul este de părere că, în viața copiilor, vor exista întotdeauna traume legate de lipsuri, fie ele materiale ori familiale.

În copilăria lui, Jorge și-a avut părinții aproape, dar i-au lipsit banii, însă, aflându-se în postura de tată, și-a dat seama că muncește foarte mult pentru a le oferi copiilor lui tot ce își doresc, dar nu petrece atât de mult timp cu ei. Oricare dintre variante o vei alege, spune artistul , copiii vor avea de suferit în ambele cazuri.

„Practic, copiii vor trăi mereu în traume că nu le-ai acordat suficient timp pentru că ai plecat să faci suficienți bani pentru ei. Dacă ai fost acasă și le-ai oferit timp spun: ”Uite ce au prietenii mei”. Așa că niciodată nu este bine și trebuie să ne acceptăm ca părinți așa cum suntem și să-i lăsăm pe copii să obțină ce vor ei”, a mai spus artistul.