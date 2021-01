In articol:

Anca Serea dă dovadă de fiecare dată că este o femeie și o mamă extrem de puternică. Totuși, se pare că soția lui Adi Sînă trebuie să se prezinte la medic pentru asta, ținând cont de faptul că în ultima perioadă s-a tot confruntat cu probleme de sănătate.

Totuși, ce afecțiune are frumoasa mămică și de ce trebuie să meargă adesea la spital?!

Ce probleme de sănătate are Anca Serea?

Ultima perioadă nu a fost una deloc bună pentru frumoasa brunetă. Apropiații și fanii cunosc deja faptul că Anca a ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor. Se pare că soția lui Adi Sînă merge adesea la doctor, pentru că se confruntă cu o problemă destul de serioasă.

În cadrul unui interviu, eroina mămică a declarat faptul că se confruntă de mulți ani cu o anemie, care nu îi dă pace. Vedeta susține faptul că boala și-a pus amprenta și din cauza faptului că nu tot timpul are un stil de viață sănătos.

„Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil e viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3”, spunea Anca Serea .

Anca Serea, mămică pentru a șaptea oară?

În urmă cu scurt timp, Anca Serea declara faptul că își mai dorește un copil, însă nu la momentul actual.

Vedeta mai adăugat faptul că își dorește să fie Alba ca Zapăda cu cei șapte pitici.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Serea! Soția lui Adi Sînă trebuie să se prezinte la medic pentru asta[Sursa foto: Facebook]

„E posibil şi un al şaselea copil, dar nu acum.

Nu sunt însărcinată, dar este în proiect. Suntem tineri şi avem energie. Vreau să fiu Albă ca Zăpada cu cei şapte pitici”, a spus Anca Serea, acum ceva timp.