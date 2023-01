Început de an tragic pentru Daniel Onoriu. Un membru al familiei pilotului a decedat: „Avea doar 23 de ani”

In articol:

Daniel Onoriu nu s-a putut bucura de începutul anului 2023. Pilotul de curse a primit o veste tragică chiar de Revelion. O persoană apropiată lui s-a stins din viață la vârsta de doar 23 de ani.

Daniel Onoriu, în doliu, la început de an

Este vorba despre un membru de familie.

Începutul anului 2023 nu a venit cu vești bune pentru Daniel Onoriu. Pilotul de curse nu s-a putut bucura de Revelion, întrucât a aflat o veste cutremurătoare. Un membru al familiei a decedat la vârsta de doar 23 de ani.

Daniel Onoriu este o persoană foarte activă în mediul online și împărtășește cu fanii toate momentele din viața sa. De această dată, pilotul de curse a făcut un anunț care i-a șocat pe fani. Bărbatul a făcut publică vestea decesului, mărturisind că este foarte trist și nu poate crede că fiul vărului său s-a stins din viață.

„ Fiul vărului meu EDU STAN (cel mai bun pilot de curse din România) a murit mai devreme! Avea doar 23 de ani și era un copil atât de frumos și cuminte! Nu știu care a fost cauza decesului, dar din păcate s-a stins! Dumnezeu să te odihnească în pace, copile! Sunt atât de trist și supărat că s-a întâmplat așa ceva și nu-mi vine să cred că părinții lui și toată familia noastră trece prin așa ceva”, a transmis Daniel Onoriu, pe rețelele de socializare.

Daniel Onoriu în doliu. Fiul vărului său a decedat la doar 23 de ani [Sursa foto: Instagram]

Daniel Onoriu a fost eliberat din închisoare

În data de 14 Decembrie a avut loc recursul, iar rezultatul a fost unul favorabil pentru pilot, astfel, s-a hotărât înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

De asemenea, la acea vreme, Daniel Onoriu a împărtășit cu urmăritorii săi din online marea veste, după mai mult de 30 de zile în arest preventiv, din cauză că a încălcat ordinul de restricție pe care soția lui, Isabela, l-a cerut împotriva lui.

„ În sfârșit, o veste bună. Merg acasă la familia mea.”, a transmis pilotul de curse pe rețelele de socializa.

„ Am stat ultimele 20 de zile la Arestul Central, iar primele 15 zile am fost la Secția 9. La Secția 9 am fost arestat cu un prieten din copilărie, am avut condiții ok cât de cât acolo. Familia m-a căutat, mi-au făcut pachet, tot ce mi-au trebuit, i-am văzut pe mama, tata. Ieri seară mi-am văzut copiii, Costi și Andreuța, a venit mama, un verișor de-al meu..(..)

Eu nu sunt un băiat care să stea în arest, eu am stat 55 de zile în comă și 4 luni la Terapie Intensivă și au fost condiții foarte grele. Să știi că polițiștii s-au comportat frumos cu mine, cu respect.(..)

Le-am zis judecătorilor ieri că eu m-am dus la nevasta mea din iubire, nu de altceva, și m-am dus cu mama mea. Am spus că anul trecut am stat în comă de sărbători și copiii mei nu m-au avut și mă lăsați să stau și acum de sărbători la fel, la pușcărie..”, a declara Daniel Onoriu, conform Spynews.ro.