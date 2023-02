Îndreptar de spovedanie. Vezi care sunt cele mai grele păcate, care te opresc de la Sfânta Împărtășanie

In articol:

Spovedania constă în mărturisirea păcatelor unei persoane, în fața preotului. Oamenii trebuie să aibă încredere în taina spovedaniei, să fie clari și să spună pe scurt păcatele pe care le-au făcut. Preotul poate pune întrebări, dacă simte că este nevoia.

Îndreptar de spovedanie

Deși Împărtășania este taina prin care credinciosul poate recunoaște și îndrepta greșelile, Biserica amintește că unele păcate sunt grave și împiedică spovedania persoanelor.

Iată care sunt acestea:

Am scris că nu există Dumnezeu.

M-am lepădat de ortodoxie şi am dezertat la sectari, catolici sau stilişti.

Am urât învăţătura despre Dumnezeu, Rai, Iad, Maica Domnului.

Am omorât oameni, cu voie sau fără voie.

Am amărât peste măsură, am certat, am defăimat, am lovit, am îmbrâncit, am ponegrit, am curvit, am înjurat, am blestemat, n-am ascultat de părinţi şi naşi.

Am îndoială în existenţa lui Dumnezeu, Rai, Iad.

N-am îndeplinit Canonul dat şi n-am făcut de-ajuns pentru a-mi şterge păcatele.

M-am făcut părtaş la păcate străine, îndemnând, ajutând, neoprind, lăudând păcatele altora.

Am mers la adunări sectare, la casa lor, m-am rugat cu ei, i-am primit, am luat daruri de la ei, am intrat în casă la stilişti şi necununaţi

şi i-am primit în casa mea.

Am călcat şi nu m-am luptat de-ajuns să păzesc Poruncile.

Am mers la ghicitori, descântători, vrăjitori, fermecători, la preot ce deschide cartea sau spune viitorul. Am ghicit, am descântat. Am ghicit în cafea, în bobi, în cărţi, în palmă, în descântece de deochi sau în de nouă ori Tatăl nostru.

M-am căsătorit cu rudenie de sânge, de cuscrie.

Am cumpărat sau am folosit lucruri furate.

Am vorbit minciuni, am băgat vrajbă, am asuprit pe alţii.

M-am mâniat. Ţin minte răul, pomenesc răul.

M-am culcat seara fără rugăciune, m-am sculat şi am plecat fără rugăciune. Mi-am pierdut dragostea faţă de aproapele.

N-am ajutat pe aproape sufleteşte şi trupeşte. Sufleteşte, n-am adus suflete la mântuire, iar trupeşte, n-am îmbrăcat pe goi sau flămânzi.

Am gândit, am zis, am voit să mă sinucid.

N-am dat învăţătură despre păcat celor neştiutori.

Am crezut, am făcut, am mers la spiritism.

Am avut, am crezut şi am povestit vedeniile mele altora.

M-am ruşinat a mă ruga în societate sau la masă. Am trecut pe lângă Biserică fără să mă închin.

M-am legat pe mine şi pe altul cu jurământ. Am tăgăduit furtul.

Am zis rugăciuni la descântec. Am jurat strâmb sau drept.

Mi-am aţâţat singur poftele trupeşti, mâncând şi bând peste măsură. M-am încrezut în puterea mea căzând în păcat.

Nu mi-am căutat sănătatea după datorie.

Am făgăduit şi n-am împlinit.

