„Înnebunesc” Gina Pistol recunoaște că nimic nu mai e la fel! Are momente când simte că cedează. Ce i-a mărturisit lui Smiley, după 7 ani de relație?: „Îmi este dor de mine”

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar în urmă cu doi ani și jumătate au devenit părinți pentru prima dată. De cceva timp, soția lui Smiley a renunțat la cariera din televiziune, pentru a-i fi alături micuței Josephine, însă de curând a mărturisit prin ce stări trece, de când este mamă cu normă întreagă.

Cum este viața de mamă pentru Gina Pistol?

În ultima vreme, în viața personală a Ginei Pistol au avut loc doar evenimente frumoase. Vedeta și Smiley au devenit părinții unei fetițe, iar anul acesta cei doi și-au unit destinele, după câțiva ani de relație. Totuși, de curând, fosta prezentatoare TV și-a deschis sufletul și a mărturisit că, de când are un copil, viața ei s-a schimbat total, mai ales în ultima perioadă, de când a renunțat și la televiziune. Vedeta își dorește să îi fie mereu alături fiicei sale și rareori apelează la ajutorul unei persoane pentru a sta cu Josephine, astfel că este mamă cu normă întreagă, lucru care nu este întotdeauna ușor.

„Totul s-a schimbat. Este cel mai minunat greu pe care îl trăiesc, că nu e ușor, e greu. E greu dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să-l pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață, dar vreau să îmi cresc copilul sănătos. Am ajutor, să nu fiu înțeleasă greșit, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri, când chiar nu pot să stau cu copilul am pe cineva care mă ajută, dar atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a declarat Gina Pistol pentru un post TV.

Citește și: Vești triste pentru Smiley! Artistul va fi pieton în următoarea perioadă, după ce polițiștii i-au reținut permisul de conducere. Cum a ajuns în această situație?

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Mesajul emoționant al fiicei lui Valentin Illes, după moartea fulgerătoare a tatălui ei: ”O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine”- stirilekanald.ro

Pe de altă parte, chiar dacă Gina Pistol se dedică total creșterii lui Josephine și face tot posibilul ca fetița ei și a lui Smiley să se dezvolte cât mai frumos, vedeta a mărturisit că nu vrea să uite că, înainte de toate, este femeie și că are nevoie de timp și pentru ea.

Mai mult, de curând, aceasta i s-a destăinuit soțului ei, spunându-i că are momente când îi este dor de ea.

„Chiar acum ceva vreme îi spuneam soțului meu că sunt momente când îmi este dor de mine, eu sunt în proces de revenire, pentru că ți se schimbă toată viața, te schimbi și tu ca om, relațiile cu cei din jur se schimbă, prioritar devine copilul, dar nu trebuie să uităm nici noi de noi, înainte de a fi mame suntem femei. Cumva încerc să păstrez o balanță sănătoasă între a fi mamă și a fi om”, a mai povestit soția lui Smiley.

Citește și: Gina Pistol revine în televiziune. Când ar putea fanii să o vadă iar în lumina reflectoarelor: ”Mă voi întoarce”

Gina Pistol alături de Smiley și fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în cazul decesului Laurei Roșca! DJ Lalla nu era singură pe plajă în momentul tragediei! Imaginile surprinse de camera video dau peste cap ancheta- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini-cheie care ar putea schimba traiectoria anchetei aflată în desfășurare privind moartea artistei Dj Lalla- radioimpuls.ro

Soția lui Smiley se simte uneori copleșită

Viața de mamă poate fi uneori solicitantă, lucru pe care l-a recunoscut și Gina Pistol, mai ales că aceasta se dedică total creșterii fetiței sale, fără ajutorul unei bone. Totuși, chiar dacă se afișează tot timpul cu zâmbetul pe buze, soția lui Smiley a recunoscut că există și momente tensionate în viața ei și că uneori este copleșită de responsabilități și simte că este punctul de a ceda, însă încearcă să își revină rapid, de dragul copilului ei.

Citește și: Pavel Bartoș l-a dat de gol pe Smiley! Ce s-a întâmplat înainte ca Josephine să apară în viața lui și a Ginei Pistol?: „Au trecut prin toate aceste faze. El știe”

„Da! (n.r- are momente când simte că cedează) Să nu credeți că pozez în mama perfectă, că nu sunt. Încerc să fiu cea mai bună mamă pentru copilul meu și cea mai bună variantă a mea, dar sunt momente în care îi zic lui Andrei: Ia-o că înnebunesc la cap. E greu, are 2 ani jumate și este fix în perioada de tantrumuri, în perioada în care stă lipită de mine. A avut o perioadă în care dormea singură, dar acum se trezește noaptea și vrea să doarmă cu noi. Nu pot să-i iau asta copilului meu, chiar dacă e greu, pentru că fiecare doarme cum poate. Cred că îi face bine ei”, a mai spus Gina Pistol.