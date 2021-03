Interviu exclusiv cu marea speranță a tenisului românesc! Ce spune Andreea Prisăcariu despre tenis, iubiți și Simona Halep

In articol:

Andreea Prisăcariu a vorbit, într-un interviu pentru WOWbiz.ro, despre viitorul ei în lumea tenisului și despre cum și-ar dori să fie văzută în sport.

”Mă regăsesc în atitudinea și jocul Serenei Williams. Mereu, de când eram mică, m-a uitat la ea. Nu este idolul meu, nu am idoli, dar este una dintre sursele mele de inspirație. Îmi place Sorana Cârstea, îmi place stilul ei de joc, ne asemănăm, dar îmi place și atitudinea ei.(...) Simona Halep este simbolul României, este o sursă de inspirație. Îmi place perseverența, constanța pe care o are, mi-aș dori să o am și eu. Jocul ei este total opus de al meu, dar este cea mai bună în jocul pe care îl face din toate pe care le-am văzut până acum. Îmi doresc să o văd din nou pe primul loc în topul WTA, dar depinde de ea”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Prisacariu.

În altă ordine de idei, recunoaște Andreea Prisăcariu, în ciuda faptului că are deja câteva titluri în palmares, cheltuielile ei nu sunt acoperite. ”Încă ies pe minus, ăsta este adevărul. De exemplu, dacă câștig un tuneu de 15.000 de dolari, tot nu reușesc să acop toate cheltuielile, abia plătesc hotelul și alte câteva lucruri necesare. Nici nu vreau să mă gândesc cât am investit, că mi s-ar face rău, mai ales că părinții mei au făcit mari sacrificii pentru mine”, a mai spus Andreea Prisacariu.

Mai mult, ne-a dezvăluit Andreea Prisăcariu, ținta ei când vine vorba de tenis este să ajungă în top 100 WTA. ” Important e ca minte mea să ia pas cu pas, să proceseze fiecare meci în parte, fiecare turneu în parte și atunci lucrurile se vor întâmpla. Mi se pare absurd să spun că vreau să fiu primul loc în top până la 26 de ani...”, ne-a spus jucătoarea de 21 de ani. Iar când vine vorba de jocul ei de tenis, Andreea Prisăcariu se caracterizează simplu. ” Sunt agresivă. În ultima perioadă mai axat și pe creșterea rezistenței, sunt în continuu progres. Mi-am îmbunătățit și defensiva, oricum”, a spus Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisăcariu e la două facultăți, dar nu are iubit

” M-am înscris la două facultăți, sunt anul al doilea la Comunicare și Relații Publice și anul întâi la Psihologie. Nu bag mâna în foc că le termin pe amândouă, eu sper, dar vreau să termin măcar una. Până la urmă, sportul este pe primul loc, dar am vrut neapărat să îmi antrenez și creierul, să nu mă axez doar pe sport. Și mă va ajuta și ca persoană, să mă dezvolt. Tenisul este pe primul loc, dar când am timp, fac o temă, un examen, nu moare nimeni dacă face și așa ceva”, ne-a spus Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisacariu are cateva trofee deja in tenis

Și, dacă tot a venit vorba de timp liber, jucătoarea de 21 de ani ne-a mărturisit că, acum, nu are niciun iubit. ”De-a lungul timpului am fost căutată, am vorbit cu diferiți băieți/bărbați, pentru că aici este o diferență foarte mare, foarte importantă. Eu sunt foarte sufletistă, am și inima asta de poet, și cred că greșeala mea este că romanțez totul în cap la mine înainte să se întâmple. Am și așteptările un pic prea mari, normale zic eu, dar eu sunt pe stilul mai de modă veche. Vreau să ne vedem, să mă scoată la o plimbare, să mergem de mână, la o prăjitură, la un teatru. Dar nu m-a dus niciodată, nimeni, la teatru, eu merg la teatru cu bunica! Dar bărbatul ideal, nu contează fizic, da rsă fie la 1.85. Dar să aibă viața lui, să știu că muncește pentru ceva, să aibă o idee de viață... Cred că eu caut să mă dezvolt cu cineva dacă am o relație. Am un suflet foarte romantic, cred că aș fi foarte ok ca iubită, dar nu s-a nimerit să găsesc persoana potrivită până acum”, ne-a spus Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisacariu, cea mai tatuată jucătoare de tenis

”Nu îmi place să țin secrete față de nimeni, vreau să inspir”, a explicat Andreea Prisecariu despre felul ei de a se expune pe conturile de socializare. E adevărat, a recunoscut jucătoare de tenis, de multe ori, expunerea pe care a decis să o aibă îi aduce și mesaje cât se poate de dure de la unii dintre cei care o urmăresc. ”Toate pățim asta, dar este ceva normal deja, am ajuns să mă obișnuiesc, cu toții ne-am obișnuit. Am ales să nu răspund în privat, dar i-am postat... Să îi vadă lumea de ce sunt capabili unii”, a mai spus Andreea Prisacariu.

Andreea Prisacariu isi propune sa faca performanta in tenis

Și cum se expune adesea, Andreea Pirsacariu își arată și tatuajele... ”Am 25 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, spunea Andreea Prisăcariu.