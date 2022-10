In articol:

Ioana Blaj Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Iată tot ce nu știai despre celebra actriță originară din Timișoara!

Ioana Blaj Biografie: Cine este, vârstă

Ioana Blaj este o cunoscută actriță de la noi din țară. Aceasta s-a născut în Timișoara, în anul 1987, și are 35 de ani.

Cunoscută pentru talentul său actoricesc desăvârșit, actrița a cucerit inimile a milioane de Români. Totodată, aceasta mai este cunoscută din pricina relației avut cu actorul Paul Ipate. Cei doi s-au iubit din anul 2006, până în anul 2009. În prezent, actrița formează un cuplu cu regizorul Ducu Ion cu care are doi copii.

Ioana Blaj Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre celebra actriță [Sursa foto: Facebook Ioana Blaj]

Ioana Blaj Biografie: Studii, carieră

Ioana Blaj este originară din zona Banatului, Timișoara mai exact, și este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Aceasta a urcat atât pe scena teatrului, cât și pe platourile de filmare, unde a avut roluri în diverse telenovele românești.

De asemenea, Ioana Blaj a filmat diverse reclame pentru mai multe branduri celebre.

Aceasta a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”. Dintre filmele și piesele de teatru în care a jucat amintim:

Filme

Liceenii, în 53 de ore și ceva (2010)- Iulia

Marți, după Crăciun (2010)

Cumpărături de ultim moment (2009)

Bric-Brac (2008)- Gabi

Down the rabbit hole (2008)

Piese de teatru

Asta-i tinerețea noastră (Kenneth Lonergan)- regia Radu Iacoban, 2012

Pescarusul (A.P.Cehov)- regia Tania Filip, 2012

Autobahn (Neil Labute)- regia Mihaela Sârbu, 2011

Normal (Anthony Neilson)- regia Bogdan Dragoi, 2010

Însă, puțini sunt cei care știu că înainte de a da la actorie, Ioana Blaj a studiat doi ani la ASE, sfătuită de părinți. Însă, cum dorea cu ardoare să intre în lumea actoriei, doi ani mai târziu, aceasta a lăsat sfaturile părinților de o parte și a luat-o de la 0, la doar 21 de ani: „Aveam 21 de ani când am hotărât că vreau cu orice preț să fac meseria asta, actoria, pentru că simțeam că doar în felul acesta mă pot exprima liber, mă pot descoperi mai mult pe mine, pot lăsa barierele deoparte și, de ce nu, le pot dărui oamenilor o parte din mine. Am făcut doi ani de ASE și apoi am dat la actorie.”, a declarat în urmă cu ceva vreme Ioana Blaj, citează libertatea.ro.

Ioana Blaj Biografie: Familie

Ioana Blaj se mândrește cu un soț iubitor și doi copii minunați. Aceasta formează o relație cu regizorul Ion Ducu încă din anul 2013, urmând ca în anul 2019 să aibă loc căsătoria. Însă, înainte de a-l cunoaște pe actualul soț, Ioana Blaj s-a iubit cu Paul Ipate în perioada 2006- 2009.

Cunoscuta actriță l-a adus pe lume pe primul său fiu în anul 2014. Băiețelul se numește Filip, iar în anul 2017 avea să vină pe lume și cel de-al patrulea membru al familiei, o fetiță. Dorind să își dedice întregul său timp celor mici, Ioana s-a retras o perioada din lumina reflectoarelor, urmând ca în anul 2018 să accepte din nou proiecte.

Căsătoria cuplului a venit după șase ani de relație și i-a ajutat să devină și mai uniți. De altfel, actrița radiază lângă soțul său despre care declară că este cel mai mare cadou pe care i l-a putut dărui Universul: „Relaţia cu Ducu cred că e cel mai mare cadou pe care mi l-a putut face Universul pentru evoluţia mea ca om. Este o relaţie care m-a învăţat atât de multe lucruri şi sunt tare recunoscătoare pentru ce trăiesc.”, au fost cuvintele sale pentru viva.ro.

Totodată, Ioana a mai declarat despre soțul ei, fiul Ruxandrei Ion, că este un tată minunat și un om implicat în relația de cuplu: „Ducu este bărbatul cel mai complex pe care l-am întâlnit şi iubesc complexitatea lui. Este un om care mă provoacă în fiecare zi, este un om foarte dedicat, implicat şi focusat pe evoluţia personală şi evoluţia relaţiei noastre, un tată minunat, şi asta este mai mult decât mi-aş fi putut dori de la bărbatul pe care l-am ales să-mi fie alături în această călătorie prin viață.”, au fost cuvintele actriței pentru aceeași sursă citată.

Surse: ro.wikipedia.org , viva.ro, libertatea.ro