Ioana și Ilie Năstase, din nou în pragul divorțului? Bruneta a spus-o fără ocolișuri: "Nu prea mai e căsătorie asta!"

Ioana și Ilie Năstase se confruntă din nou cu probleme în căsnicie. După scandalurile din ultima perioadă, bruneta și soțul ei au ajuns să se separe, iar aceasta mărturisește că nu exclude posibilitatea unei despărțiri definitive.

Ioana și Ilie Năstase nu mai locuiesc împreună de două luni: "Nu prea mai e căsătorie asta"

Ioana Năstase a ajuns la capătul răbdării, după ultimele scandaluri în care a fost implicată. Bruneta a dezvăluit că ea și Ilie Năstase au decis să locuiască separat de două luni, iar acest lucru le-a afectat mariajul. Soția fostului tenismen mărturisește că nu este prima oară când se confruntă cu o astfel de situație.

Ea a dezvăluit că și atunci când trăia în aceeași casă cu bărbatul petrecea mai mult timp singură, decât în compania lui: "Cam de două luni așa (n.r. nu mai locuiesc împreună). Ilie stă acum într-un apartament, cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar iată că nu s-a putut. Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, știți voi, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica. Ilie primește tot felul de telefoane noaptea!(...) Oricum el, de felul lui, nu prea stă pe acasă! Se îmbracă dimineața și pleacă și mai vine noaptea târziu! Da, Ilie este foarte libertin de felul lui!

Dar eu l-am lăsat în pace, să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea! Așa e el! Eu nu am știut că va fi așa, atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj. Am tot încercat, însă, să-l iau pe Ilie așa cum e el, cu ciudățeniile lui. Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta!", a declarat Ioana Năstase, pentru click.ro.

Ioana Năstase ia în calcul o despărțire definitivă

Întrebată dacă se gândește să depună din nou actele de divorț, Ioana Năstase nu a oferit un răspuns concret. Bruneta a menționat, însă, că nu va mai putea rezista prea mult în această situație: "Eu le duc pe toate, ca de obicei, dar sincer, nu știu cât o să mai rezist în situația asta! Eu iubesc simplitatea! Văd altfel căsătoria! Nu-mi place să fiu târâtă în mocirlă! O să vedem cu divorțul...", a mai spus soția lui Ilie Năstase, pentru sursa citată.

