Ilie Năstase reacționează, după ce s-a vehiculat că soția lui ar fi fugit de acasă cu 2 milioane de euro. A vorbit deschis despre întreaga situație: "Cineva vrea să îmi facă rău"

Zilele trecute, în spațiul public au apărut mai multe zvonuri cum că Ioana, soția lui Ilie Năstase, ar fi plecat de acasă cu o sumă impresionantă de bani. La scurt timp, bruneta a ieșit și a infirmat totul, iar acum și tenismenul a avut o primă reacție, privind așa-zisul scandal.

Iată ce a spus Ilie Năstase despre acuzațiile împotriva soției sale!

Ilie Năstase susține că nu și-a acuzat soția

După ultimele declarații ale Ioanei Năstase, referitoare la speculațiile pe seama plecării ei de acasă, cu două milioane de euro, și Ilie Năstase a ținut să lămurească întreaga situație.

Fostul tenismen a transmis că nu el a fost cel care a răspândit în presă informațiile false despre soția lui și nici nu a acuzat-o vreodată pe brunetă că a fugit cu banii săi: "Nu este declarația mea, eu nu am sunat niciun ziarist, nu am sunat pe nimeni, din contră, eu eram la tratament. M-am uitat și pe Facebook și am văzut. Cum să o denigrez pe soția mea? Cum să îi dau eu 350 de mii de euro în poșetă? Dacă o ataca cineva și i se întâmpla ceva? Este urât, este o știre falsă, dată de cineva care vrea să îmi facă rău. Că i-am luat mamei sale casă la Hârșova, că le-am luat la copii apartamente în București, nu este adevărat.", a declarat Ilie Năstase, potrivit antenastars.ro.

Chiar dacă Ilie Năstase a intervenit și a dezmințit informațiile apărute în presă, se pare că Ioana Năstase a luat deja o decizie radicală, după scandalul în care a fost implicată. Bruneta a declarat că de data aceasta este hotărâtă să rupă orice legătură cu soțul ei și să nu îi mai acorde nicio șansă: "De data aceasta nu mai este cale de întoarcere. Ruptura este definitivă. Nu-i mai acord altă șansă. Eu am familie, nu pot trăi astfel!", a declarat Ioana Năstase, pentru mediaflux.ro.

