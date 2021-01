Ioana Simion, noi declarații despre scandalul cu Ilie Năstase! Brigitte Pastramă a avut vreo legătură? „Pentru mine este o...”

In articol:

Ilie și Ioana Năstase păreau în culmea fericirii după ce, în 2020, cei doi au hotărât să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. După multe zvonuri că urmează să se despartă, ei au făcut un gest neașteptat, dar care susțineau că le va ajuta relația. Acum, cei doi trec printr-o situație mai puțin plăcută. Ioana Năstase a mărturisit că fostul tenismen a agresat-o fizic și verbal. În noapte de 8 ianuarie, bruneta a sunat la 112 și nu a părăsit camera până nu au ajuns oamenii legii.

Șocul a fost mult prea mare, motiv pentru care Ioana Năstase a decis să plece o perioadă de lângă soțul ei. Ea se află la Constanța, iar soțul ei în București. Bruneta a făcut noi declarații despre noaptea în care a fost agresată de soț și susține că Ilie Năstase trebuie să își rezolve anumite probleme din trecut. Aceste probleme nu au nicio legătură cu fostele sale soții, Brigitte Pastramă și Amalia Năstase, pe care Ioana Năstase le repsectă.

„Nu are legătură cu nimeni din trecut. Ilie ar trebui să-și lămurească niște probleme din trecut, să și le rezolve și atâta tot. El este puțin cam încărcat. Eu am încercat să-l ajut. Am încercat pe cât s-a putut. Problemele nu au legătură cu Brigitte, ferească Dumnezeu. Nu m-a deranjat femeia niciodată. Pentru mine este o doamnă. Nu știu pentru ceilalți, dar pe mine nu m-a deranjat niciodată. Tot respectul și pentru ea și pentru Amalia. Eu nu am treabă cu trecutul lui Ilie”,a declarat Ioana Năstase, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ioana Năstase, prima reacție după ce Nick Rădoi a declarat că ar fi motivul pentru care a fost bătută

Nick Rădoi s-a declarat principalul vinovat pentru care Ioana Năstase ar fi fost agresată de fostul tenismen. Bruneta a negat afirmațiile făcute de fostul ei iubit și susține că a fost un gest total nepotrivit din partea sa. (Citeste si:Motivul real pentru care Ilie Năstase ar fi agresat-o pe soția lui! Ioana spune tot adevărul despre scandal: "Se găseau tot timpul motive...")

„Nu știu de ce Nick a făcut așa ceva, de ce a dat acele declarații, ce vrea el să demonstreze. Mi s-a părut total deplasat. Pentru mine el este istorie și nu păstrăm legătura. Ne dăm câte un mesaj protocolar de ziua noastră, atâta tot. Mi s-a părut total nepotrivit din partea lui să se amestece între mine și Ilie. Nimeni nu are dreptul să facă asta. Eu am familia mea și nu sunt deschisă la alte discuții”,a declarat Ioana Năstase pentru playsport.ro.