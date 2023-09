Iosif Rotariu e de părere că naționala României se învârte în jurul unui singur jucător: „În prezent, el nu are înlocuitor pe măsură. E în formă, e atacant pur-sânge”

In articol:

Cu o susținere imensă din partea a aproape 50.000 de spectatori pe Arena Națională din București, tricolorii au obținut cu noroc un rezultat de egalitate în partida împotriva selecționatei Israelului, scor final 1-1.

Iosif Rotariu: „În prezent, el nu are înlocuitor pe măsură. E în formă, e atacant pur-sânge”

Partida din cea de a cincea etapă aa preliminariilor pentrua arătat o formație slabă, care nu a reușit să găsească spații în defensiva oaspeților.

Israel a dominat în totalitate repriza secundă după ce Denis Alibec reușise să deschidă scorul. Fotbalistul proaspăt transferat de la Farul în Qatar la Muaither a fost titular și a jucat în tripleta ofensivă alături de Deian Sorescu în bandă dreaptă și Florinel Coman în aripa stângă. A fost omul care a adus speranță suporterilor și a fost omul potrivit la locul potrivit la unicul gol al României. În repriza secundă a fost schimbat, pe teren intrând în locul său George Pușcaș.

Iosif Rotariu a declarat că Denis Alibec este unicul fotbalist care face diferența în naționala României și toată echipa funcționează în jurul său, neavând înlocuitor în momentul de față.

„Alibec e unicul punct fix din naționala României. În prezent, el nu are înlocuitor pe măsură. E în formă, e atacant pur-sânge. Nu contează că s-a transferat în Qatar, a arătat încă o dată că România are nevoie de el.

Per total, România a făcut un meci slab, așa cum au fost toate din aceste preliminarii. Nu e vorba de fizic sau mental, atât pot jucătorii noștri la ora actuală. N-am așteptări de la meciul cu Kosovo după ce am văzut până acum la această națională. Le trebuie băieților noroc și cu Kosovo.

Nu mă aștept la schimbări radicale din punct de vedere al jocului”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Denis Alibec a oferit explicații după remiza cu Israel

Proaspăt transferat luna trecută la Muaither în Qatar, Denis Alibec (32 de ani) este cotat la 1 milion de euro. La naționala de fotbal a României a reușit să marcheze de 4 ori în cele 26 de partide disputate.

„Eu zic că am făcut un meci prost, după ce am marcat ne-am retras un pic și au controlat jocul după 1-0, chiar dacă puteam câștiga s-a întâmplat să luăm gol și nu am reacționat cum ar fi trebuit.

Pentru noi era foarte importantă această victorie, dar nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe, să câștigăm meciul cu Kosovo, după să luăm șase puncte cu Andorra și Belarus. Zic și eu că ne-am retras, au pus și ei presiune pe noi, poate dacă nu luam gol așa repede, eu zic că reușeam să câștigăm și să marcăm golul 2”, a declarat Denis Alibec la finele meciului cu Israel.