Irakianul în vârstă de 46 de ani a fost eliberat de polițiști și va fi cercetat în libertate. Bărbatul, care locuiește în Timiș, este acuzat că fabrica arme artizanale cu ajutorul unor imprimante 3D Expertiza preliminară a specialiștilor arată încă că armele pe care el le producea nu puteau fi folosite ca arme de foc.

În exclusivitate pentru reporterii Știrilor Kanal D, irakianul a acceptat să vorbească despre cum a ajuns în România și să ofere și partea lui de adevăr în acest caz care este o premieră la noi în țară și i0a șocat până și pe oamenii legii.

Cum a ajuns în România irakianul acuzat că producea arme cu imprimante 3D

Irakianul acuzat că producea arme artizanale a povestit că a venit pentru prima dată în România în urmă cu 12 ani, pentru iubita lui. S-a cuplat cu o româncă și, după ce i-a vizitat pe părinții ei la noi în țară, a decis să se stabilească aici.

Irakianul are un trecut care i-a făcut pe polițiști să-și pună semne de întrebare în privința lui. A fost proprietarul unei firme de consultanță în irak și avea contracte cu statul american, însă mai mulți angajați au devenit informatori FBI.

„Am avut o firma de securitate in Irak. Am avut un incident in Irak cu cativa angajati ai mei si am fost sfatuit de Ambasada Britanica sa imi mut afacerea in Iordania unde este mai in siguranta. A functionat intre 2006 si 2009 in Iordania. Toate contractele s-au terminat cand armata americana a parasit Irakul, intre 2008-2009, am vandut totul, am divortat, am cunoscut-o pe iubita mea romanca si am decis sa ma mut aici”, a povestit irakianul pentru reporterii Știrile Kanal D.

Răsturnare de situație! Irakianul spune că el i-a contactat pe polițiști

Irakianul spune că nu a vrut niciodată să comită o infracțiune, ci să îi ajute pe polițști. S-a oferit să facă gratuit un design pentru arme noi și a intrat din proprie inițiatiă în contact cu oamenii legii.

„Totul a inceput anul trecut, când un polițist din Recaș a fost ucis de un atacator înarmat și nu am avut niciodata intenția sa am de-a face cu arme sau ceva de genul. Am sponsorizat Politia locala de aici (Dumbravița) si Poliția Nationala. Am cumpărat veste antiglonț si alte echipamente de traumatologie medicală.

În septembrie anul trecut mă uitam la echipamentele de foc(armele) folosite si sunt toate echipamente vechi, unele dintre ele sunt de când aveam eu un an și eu nu sunt tânar. Am intrat în contact cu foști militari din forțele speciale si am decis sa venim cu o idee care este mai bună și mai ieftină decât ceea ce folosește acum Poliția Romana. Problema este ca România nu are buget pentru așa ceva. A trebuit să gândim ceva ce este extrem de ieftin și ceva ce se poate produce local care va ajuta de asemenea afacerile locale, asa am inceput sa lucram la proiect”, a povestit irakianul acuzat că producea arme artizanale, evidențiind că în spatele proiectului său nu erau decât bune intenții.

Irakianul spun ca polițiștii știau despre proiectul lui cu arme: „Au spus că este legal”

Mai mult, bărbatul a declarat că polițiștii din Dumbravița știau ce avea el de gând să facă și au fost chiar întânați de idee.

„Cand am discutat acest proiect cu Politia locala aici in Dumbravita au fost foarte fericiti, si mi-au spus ca nu este sub jurisdictia lor si ca trebuie sa contactez politia din Timisoara. I-am contactat acum 6 saptamani pentru ca eram foasrte aproape de a termina designul. Cu 2 ocazii am avut doi ofiteri, Catalin si Alex care au venit aici, au inspectat prototipurile, le-am aratat videourile si testele din America si...Care a fost reactia lor? Li s-a parut o idee grozava. Prima data cand au venit aici au fost socati pentru ca nu se asteptau ca o persoana normala să facă asemenea schite si au fost foarte bucurosi. Au spus ca vor contacta Bucurestiul si le-am aratat tot, toate armele de foc, toate componentele, tot ce vazusera deja cu celelalte doua ocazii, au spus ca este legal sa confectionezi asa ceva in România ca firma privata, insa nimeni nu a mai facut asta pana acum, asa ca trebuie sa sune la Bucuresti sa vada ce trebuie sa fac sa pot fi autorizat sa le produc”, a mai declarat bărbatul.

Irakianul spune că nu se aștepta ca o armată de polițiști să intre în casa lui și că, la început, nu a luat lucrurile în serios, mai ales că vorbise deja cu oamenii legii despre acest proiect, iar ei îl asiguraseră că nu comite o infracțiune.

„Miercuri la ora 9 dimineata am fost sunat de la Servicul de arme si munitii si mi-au spus ca au un raspuns de la Bucuresti pentru mine dar trebuie sa merg la sediul lor. Am mers acolo si am crezut ca in sfarsit avem un raspuns si putem sa producem prototipuri pentru politia locala. Imediat ce am ajuns acolo mi-au spus ca trebuie sa iti scotocim casa si am crezut ca glumesc la inceput, apoi am vazut ca treaba e serioasa, dar am luat-o intr-o maniera amuzanta.

Am avut 250 de musafiri nepoftiti aici care au cotrobait peste tot, inclusiv in fosa septica, biroul meu este intors pe dos, au cautat peste tot, au luat tot ceea ce eu le aratasem deja, toate prototipurile pe care le aveam”, a declarat bărbatul.

Prototipurile fabricate de irakian nu sunt arme de foc și nu sunt funcționale

„Nimic nu e functional, toate sunt facute din plastic. Noi facem prototipuri din materiale usor de folosit, folosim PLE, dupa ce facem prototipul inseram diferite alte materiale care pot suporta presiune si temperatura ridicata. Am expliat totul pe indelete de la ineput. Am fost in comuncare cu ei vreo 6 saptamani, orice intrebau eu si partenerul meu le raspundeam tot.

Asta a fost socant pentru mine, nu ma asteptam sa fiu erou dar nici nu ma asteptam sa fiu un criminal. Nu voiam nimic in schimb, voiam sa fac ceva in schimbul a ceea ce primisem eu aici, nu am experimentat rasismul sau altceva negativ de cand am venit in Romania

M-au facut s apar ca un criminal, au spus o multime de lucruri false despre mine, nu am facut nimic din ce au spus, altfel nu as fi fost acum in fata dumneavoastra, as fi fost arestat”, a mai povestit irakianul, asigurându-i din nou pe reporteri că nu a vrut decât să facă un bine.

„Am postat toate schitele si jucariile mele desenate. Toate sunt jucarii, nu au nicio legătură cu armele de foc”, a mai explicat el.

Întrebat unde vinde aceste jucării, bărbatul în vârstă de 46 de ani a declarat că face acest lucru doar din pasiune.

„Nu le vand, le proiectez, o fac ca hobby, imi place sa creez lucruri, am creat sute de lucruri, fac asta in timpul liber, de asta m-am retras”, a mai spus irakianul, care a fost descris de vecini drept o persoană liniștită, cu care nu au avut niciodată incidente neplăcute.

„Asta am creat pentru Politia romana, se numeste MOOD 9 si este compus din 12 bucati de plastic, 16 parti metalice si 4 componente care sa le reuneasca, costa sub 150 de euro pentru a fi produs si este de doua ori peste capacitatea a ceea ce are acum Poliția”, a mai explicat el.