Ireal! Ce a făcut o jucătoare de tenis celebră cu antrenorul ei! Video de senzație

Andreea Prisacariu a avut, zilele trecute, de ”promovat” un test cât se poate de serios, un test care să dovedească fără putință de tăgadă că și-a îmbunătățit serviciul pe terenul de tenis.

Așa că, provocată de antrenorul ei, Andreea Prisacariu a fost pusă în fața unui moment parcă inspirat din legenda lui Wilhelm Tell. Doar că ea nu a folosit arcul să țintească un măr așezat pe capul unui copil, ci a fost nevoită să servească pe deasupra capului antrenorului său.

Andreea Prisacariu are deja cateva trofee la activ

Și, după ce s-a concentrat suficient, Andreea Prisacariu a reușit performanța de a trimite mingea în partea cealaltă a terenului, corect, chiar pe deasupra capului antrenorului său care, zâmbitor, se așezase în fața ei, conștient că dacă jucătoarea de tenis greșea ar fi avut probleme cât se poate de serioase, riscând chiar și mutilarea.

”Mulțumesc lui Dumnezeu că antrenorul a avut încredere în mine pentru această lovitură”, a notat Andreea Prisacariu pe contul ei de socializare după ce imaginile cu performanța făcută în compania Antrenorului Alex Cojocaru le-a făcut publice.

Andreea Prisacariu, cea mai tatuată jucătoare de tenis

”Nu îmi place să țin secrete față de nimeni, vreau să inspir”, a explicat Andreea Prisecariu despre felul ei de a se expune pe conturile de socializare. E adevărat, a recunoscut jucătoare de tenis, de multe ori, expunerea pe care a decis să o aibă îi aduce și mesaje cât se poate de dure de la unii dintre cei care o urmăresc.

, a mai spus Andreea Prisacariu. Și cum se expune adesea, Andreea Pirsacariu își arată și tatuajele...

Andreea Prisacariu face senzatie cu formele de fotomodel

”Am 25 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, spunea Andreea Prisăcariu.