Irina Nicolae a făcut o dezvăluire șocantă, în lacrimi! A fost nevoită să renunțe la primul ei copil: „Nu exista altă soluție. Am născut provocat, la cinci luni. Nu vreau să îmi amintesc”

Irina Nicolae a devenit cunoscută și iubită de public în urmă cu câțiva ani. Atunci, artista făcea parte din celebra trupă A.S.I.A,

alături de alte trei soliste. Trupa a devenit foarte repede cunoscută datorită melodiilor lansate, care au devenit destul de repede hit-uri, fiind populare chiar și astăzi. Recent, aceasta a mărturisit că în urmă cu câțiva ani a trecut printr-o dramă ce ar distruge sufletul oricărei mame.

Irina Nicolae a mai avut o fetiță

Irina Nicolae are o familie cu care se mândrește foarte mult, mai ales cu micuța Scarlett, care este întreaga lume a artistei și pe care o iubește enorm de mult. Din păcate, lucrurile nu au fost tot timpul atât de frumoase în viața artistei. Nu multă lume știe acest amănunt, însăfiica brunetei trebuia să mai aibă o soră mai mare, pe care Irina a mărturisit cu lacrimi în ochi că a fost nevoită să o nască indus la cinci luni de sarcină.

Motivul principal a fost descoperirea întâmplătoare a unor probleme genetice pe care bebelușul le avea.

„Am să-ți mai spun un lucru de care nu știe lumea, e o premieră. E un lucru mai sensibil. Scarlett nu este primul copil pe care îl am, este a doua sarcină, înainte de Scarlett... îmi vine să plâng... am mai avut o sarcină, tot o fetiță. Au știut doar prietenii foarte apropiați. Am născut indus, provocat, la cinci luni și o zi, după un travaliu foarte greu, pentru că s-au descoperit niște probleme întâmplător. Voiam să vin acasă și îmi doream fotografii noi cu fetița mea și m-am dus la un control în Budapesta, la un medic pe care nu îl cunoșteam și mi-a zis: «Irina, aici în Ungaria trebuie să facem control de organe, știi că se face în trimestrul doi». Am zis că nu mă interesează, că eu venisem pentru niște poze. Până la urmă am zis că dacă asta e procedura, ok, dar mie să-mi dea fotografiile respective. A zis: <E ceva, dar nu-ți face probleme, nu-i nimic grav». A venit și al doilea doctor, eu nu știam nimic atunci, dar mi-a zis: «Uite, nu e nimic foarte grav, dar avem un cardiolog foarte bun și aș vrea să îți fac o programare mâine, aș vrea neaparat să te vadă». M-am dus a doua zi, acel medic era o doamnă în vârstă, foarte dură. Mi-a zis: «Să știi că eu nu vorbesc în timpul consultului, am să îți spun la sfârșit. Fetiță, tu să știi că ai o problemă foarte gravă, trebuie să termini această sarcină». Eu am rămas mască! Avusesem teste genetice, totul perfect! Mi-au zis clar că trebuie să termin această sarcină, că nu există altă soluție. În două zile mie mi s-a dărâmat tot universal”, a declarat artista în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce probleme genetice avea fiica Irinei Nicolae

După cumplita veste cum că trebuie să renunțe la copilul ei nenăscut și că asta este singura soluție, a urmat o altă lovitură pentru fosta membră a trupei A.S.I.A. Se pare că fiica ei avea inima pe partea dreaptă, iar doctoral a anunțat-o că va urma un lung șir de intervenții chirurgicale, dar asta doar dacă la naștere ea va avea două kilograme.

„Am plecat de urgență la Viena, la doctorul meu, cel mai mare specialist din Viena pe partea de cardiologie pentru că acolo exista problema. Mi-a explicat că avem o mică problemă, că avem cazuri. Cumva am plecat cu speranțe de acolo și cu ideea că o să-mi asum orice risc pentru copilul meu, era fetiță. Între timp, prietenii soțului meu îmi organizaseră cea mai bună echipă de medici din Ungaria, medici veniți de afară. Aveam un cardiolog și un specialist pe imagistică, o doamnă foarte drăguță, și m-am dus din respect, noi luasem decizia că îmi asum riscul, că practic copilul trebuia să sufere două operații în primul an, imediat după ce se naște. Apoi în jurul vârstei de 14 ani, pentru că inima atunci se mărește. Medicul, când mi-a făcut ecografia, mi-a zis: «Irina, fetița are inima în dreapta. Este fetiță și înseamnă infertilitate». Sunt cazuri foarte rare și nu îi oferi copilului decât o viață nu se știe cum. Sunt foarte puține cazuri, ca drept dovadă am fost al treilea caz, după ce am făcut analize genetice în New York. Era o modificare genetică. Apoi am vorbit cu cardiologul care mi-a spus că nu era vorba de o singură operație, de două operații, ci era vorba de multiple operații. Mi-a zis că dacă copilul nu avea mai mult de două kilograme, medicul nu se apropia de copil, nu-l opera”, a mai adăugat vedeta.

Fosta membră A.S.I.A a stat două zile în travaliu

A urmat o perioadă foarte lungă și grea pentru Irina Nicolae. După o perioadă de două zile în care a stat în travaliu, acesta a fost dusă de urgență în sala de operație. Situația a fost atât de gravă încât medicii au intrat peste o altă persoană care năștea. Cântăreața a mărturisit că îi mulțumește lui Dumnezeu că a reușit să treacă mai departe în urma celor suferite.

„Am stabilit cu ginecologul, care mi-a spus că își dorește să comunicăm, să stau trează. Îmi amintesc că am spus că eu vreau să adorm, că nu vreau să îmi amintesc nimic. Au fost două zile și după aceea i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că am rămas întreagă la minte. După cele două zile de travaliu, copilul a ieșit cu picioarele în față și m-au băgat în sala de operație de urgență, mi-am dat seama că sunt un caz grav sau foarte grav după fețele oamenilor și ale medicilor care se aliniaseră toți. Am fost băgată în sala de operație peste altcineva care năștea tocmai pentru că medicul mi-a zis că nu vrea să-mi producă mai multă suferință. M-am trezit după aceea, am stat în spital două zile”, a spus aceasta.