Irinel Columbeanu rupe tăcerea după întoarcerea din America! Ce s-a întâmplat, de fapt, când s-a întâlnit cu actualul partener al fostei soții, Mr. Pink: „Așa cum l-am considerat de la început”

In articol:

Irinel Columbeanu nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lui și, în urmă cu mai bine de o lună, fostul afacerist a fost fericit să împărtășească cu cei ce-l îndrăgesc o veste extrem de bună, mai precis că după 5 ani de când nu și-a mai văzut fiica, acesta va merge în America, pentru a o vizita.

Fostul soț al Monicăi Gabor a revenit, însă, pe plaiurile mioritice și la întoarcerea lui în România a vorbit despre întâlnirea cu Irinuca, fiind extrem de fericit că a avut ocazia să petreacă timp alături de adolescentă.

Citește și: După 12 ani de absență, Ramona Gabor a revenit în România si va oferi detalii, în premieră, la “Teo Show”, în ediția de sâmbătă a emisiunii

Asta nu e tot! Inevitabil, Irinel Columbeanu s-a întâlnit și cu actualul soț al fostei sale partenere, Mr. Pink, iar cei doi bărbați s-au înțeles de minune, potrivit declarațiilor fostului afacerist. Mai mult decât atât, acesta chiar și-a spus părerea despre partenerul Monicăi Gabor, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu multipla campioană la tir a României, Andreea Rabciuc, care a dispărut în urmă cu un an în Italia?- kanald.ro

Citeste si: Rușii anunță că Ucraina a atacat Moscova cu drone. Primele imagini de la fața locului| VIDEO- stirileprotv.ro

„Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina. Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început. Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu. E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Cancan.

Cum a fost prima întâlnire dintre Irinel și fiica sa, Irinuca

Irinel Columbeanu este extrem de mândru de fiica lui, Irina, care acum a ajuns la vârsta adolescenței.

Cei doi nu s-au mai văzut din anul 2018, iar recent, fostul afacerist a reușit să plece peste hotare, pentru a-și vizita fata.

Citește și: Irinel Columbeanu și fiica lui s-au revăzut după 5 ani! Fostul milionar abia și-a putut stăpâni emoțiile: "M-a impresionat"

Citeste si: „Daniel a zis că s-au certat și după l-a lovit cu piciorul în burtă și n-a mai judecat ce face. A deschis dulapul din bucătărie.” Dana Roba a fost pusă la pământ de fratele lui Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Claudia Pătrășcanu, primele declarații după imaginea publicată cu un inel de logodnă: "Dumnezeu îți dă mereu după suflet, fapte și intenții. El nu uită niciodată!"- radioimpuls.ro

Mândru nevoie de copilul său, Irinel a vorbit despre întâlnirea emoționantă cu Irinuca, dar și despre cum s-a schimbat fata în cei 5 ani de când nu a mai văzut-o.

„Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii. M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a mai spus Irinel Columbeanu, pentru aceeași sursă.

Irinel Columbeanu și fiica sa, Irinuca [Sursa foto: Facebook]