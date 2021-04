Jador, adevărul nebănuit despre Zanni! În Dominicană se certau, dar ce s-a întâmplat în România?! „Să confirme când vine” EXCLUSIV

In articol:

În Republica Dominicană, Zanni și Jador se certau constant și toți au crezut că se urăsc, dar adevărul era altul, iar artistul a dezvăluit totul după ce s-a întors în România. În exclusivitate pentru WOWBiz.ro, Faimosul Jador a făcut declarații total neașteptate despre Zanni și despre adevărata relație dintre ei.

Jador, declarații neașteptate despre Zanni

Acesta a recunoscut că își dorește ca Zanni să fie marele câștigător, cu toate că în perioada în care se afla încă în competiție lucururile erau destul de tensionate între ei.

Și dacă toți credeau că Zanni și Jador s-au cunoscut la Survivor, ei bine abia acum vine bomba. Se pare că se cunoșteau dinainte, chiar Jador fiind cel care a spus lucrurilor pe nume, la Ștafeta Mixtă. Înainte de plecarea în Dominicană, cei doi au vorbit, ba chiar se cunoșteau de ceva timp, prin intermediul lui Alex Velea.( Jador, declarații neașteptate despre Zanni, după ce a părăsit Survivor România: „Probabil de acasă s-a înțeles că…”)

„M-am uitat la el când am plecat, băi îmi era atât de milă de el, un ghindoc de copil. Îmi e milă de el de mă c** pe mine. Îi vedeam oasele. Cum să zic eu ceva de rău de copilul ăla, cum să îl judec eu că el își dorea să câștige? Ok, înțeleg, eram Jador iubit de toată România, dar nu am zis un singur lucru. El a zis că eu am zis că eu sunt aici pentru că eu sunt Jador și el e Zanni. Eu nu am zis niciodată chestia asta. Dar nu îl condamn. Mie îmi era frică de el. Îți arăt conversația cu el pe Instagram, noi vorbeam de acasă, eu mă cunoșteam cu Zanni prin intermediul lui Velea, e prietenul nostru comun.

Citeste si: Jador și-a caracterizat foștii colegi de la Faimoși! Ce crede, cu adevărat, despre coechipierii de la Survivor România

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

I-am zis că singurul de care mi-e frică acolo tu ești. Omul e sincer, îi merge papagalul frumos, e ambițios. Poate să confirme când vine. Și a fost nevoit să îmi dea în cap. Și eu aș fi făcut la fel în locul lui. Mie îmi place de el de mor. Mă văd pe mine acum 3 ani. Zanni mai lăsa uneori să îl conducă sentimentul de ură, dar el este un băiat foarte bun. Nu puteam să îl votez, pentru că dacă el ieșea, m-aș fi supărat foarte tare, nu mi-aș fi iertat-o niciodată, chiar aș vrea să câștige, să își îndeplinească visul”, a dezvăluit Jador în exclusivitate pentru WOWBiz.ro.

De ce nu poate Jador să fie cu Georgiana?

În ceea ce o privește pe Georgiana, fata pe care a declarat în repetate rânduri că o iubește și că nu o poate uita, Jador a făcut acum o declarație șoc.

Jador și Georgiana , fosta iubită[Sursa foto: Captură YouTube]

Dacă până să ajungă în România susținea că o va căuta și că există posibilitatea unei împăcări, acum a spus adevărul. Se pare că există ceva care îi împiedică să fie împreună, dar Jador nu a vrut să spună mai multe despre asta.

Citeste si: Simona Hapciuc, prima reacție după eliminarea lui Starlin de la Survivor România: "Nu ai fost fals"

„O iubesc mult pe fata aia, dar există o problemă, atâta zic. Există o problemă. Nu pot să vorbesc. Nu știu ce o fi. Toate fostele mele mi-au dat mesaje. Ei i-am dat eu, ea e specială și va rămâne specială toată viața. Și dacă nu voi fi cu ea, pentru că știe cine sunt eu”, a mai spus Jador la Ștafeta Mixtă.

Totodată, artistul a spus adevărul dureros despre boala de care au suferit părinții lui: „Mama a avut cancer de col uterin și tata cancer la colon. Tata i-a promis lui Dumnezeu că dacă îi lasă nevasta să trăiască se pocăiește și nu s-a pocăit, iar după aia s-a îmbolnăvit el, la trei luni. După și-a dat seama ce a făcut și s-a pocăit. Și e bine”