Jador, replici acide la adresa lui Culiță Sterp: ”Bă, ratatule, am zis că trebuie să-mi zici că...”! Scandalul în tabăra Faimoșilor ia amploare

In articol:

Jador este de părere că trebuie să meargă de unul singur în competiția Survivor România 2021. Faimosul a luat decizia de a nu face parte din niciun grup și de a-și vedea de parcursul lui în emisiune, explicându-le colegilor de echipă faptul că el nu vrea să fie implicat în grupulețele lor.

Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Alexandra Stan, dezvăluiri neașteptate despre Jador, după eliminarea de la Survivor! Ce nu s-a văzut la televizor: „Doamne ferește, unii oameni pur și simplu sunt falși!” EXCLUSIV

Ba mai mult decât atât, artistul spune că toți din competiție își doresc ca el să părăsească Survivor România 2021.

Jador: Eu am luat decizia de a nu face parte din nici un grup pentru că eu nu am nevoie de nimeni să fiu în emisiunea asta. Eu nu am nevoie nici de Zanni, nu am nevoie nici de Culiță, nu am nevoie nici de Moro, nu am nevoie de nimeni. Eu sunt pe cont propriu, asta mi-am dat seama din momentul din care mi-a greșit prima persoană. Nimic nu ține pe termen lung. Echipele astea două o să se rărească. O să iasă două trei de aici, doi trei de aici…și într-un final eu o să rămân singur și oamenii e posibil să se alieze împotriva mea dacă o să mă voteze publicul. Singurul care vor să iasă sunt eu. Vor cu toții să ies eu.

Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador, scandal de zile mari cu Culiță Sterp

Jador: Bă, ratatule, am zis că trebuie să-mi zici că … Tu nu băga pe ăla în seamă, tu nu băga pe nimeni în seamă. Dacă ai de acum ceva să vorbești cu mine, vii în p***a mea și vorbim.

Nu mai băga lumea în seamă.

Culiță: Cu mine vorbești?

Jador: Da.

Culiță: Eu vorbesc frumos cu tine.

Citeste si: Primele imagini cu Alexandra Stan, după ce a părăsit Survivor România. Dezvăluiri neașteptate: „Eu am un singur rinichi” EXLCUSIV

Jador: Ok, fii atent. Dacă eu vreodată îți greșesc ție, vii și vorbești cu mine.

Ai înțeles? Ce ți-a zis ratatul acela acum sunt doar îmbârligături. Eu dacă ți-am greșit vii și-mi spui și ne împăcăm. Nu mai asculta de gunoiul acela.

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

Culiță: Păi și eu n-am nimic să-ți reprosez, că ce ți-am spus, ți-am spus în față.

Jador: Păi și eu am zis, bă, dacă e ceva să-mi spui. Vii la mine și vorbim amândoi.

Jador, scandal de zile mari cu Culiță Sterp[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță: Băi, mai știi când ai jignit-o pe Georgiana?

Jador: Da. Sunt multe lucruri pe care și tu le faci greșite..Uite șoarecul acela te îmbârligă.

Jador: ”După ce s-a terminat tot scandalul care a fost între noi, Zanni a zis niște îmbârligături. Și eu i-am zis: Bă, Culiță, tu ești prost să-l asculți ”.

Cătălin Moroșanu, ceartă imensă cu Sebastian

Cătălin Moroșanu: ”Un om care amestecă minciuna cu adevărul este cel mai periculos om. Sebastian este un om foarte foarte periculos. Este periculos pentru echipă, eu deja știu cine este. Indiferent dacă voi rămâne sau voi pleca sunt sigur că echipa care-l va susține pe Sebastian în spate o să se ardă rău de tot.

Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cătălin Moroșanu către Sebastian: Mi se pare că ceea ce faci tu nu este frumos.

Sebastian: Săptămâna trecută nu erai cu Jador, frate.

Sebastian: Frate, am și eu o întrebare la tine. Ai spus la consiliu că toată lumea..

Cătălin Moroșanu, ceartă imensă cu Sebastian[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador: Băi, nu trebuie să răspund.

Cătălin Moroșanu: N-o să mai stai mult pe aici, îți spun eu de pe acum.

Sebastian:Dar eu știu că de când am venit ți-e frică, că sunt mai bun decât tine pe traseu. L-ai bătut și tu pe ăla și ăla și gata, câte puncte ai adus.

Sebastian[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebastian: ”Rolul pe care-l joacă Cătălin Moroșanu în această competiție este să dea în cineva mai slab, pentru că nu are susținere. Nu poate să de în Zanni sau în Culiță pentru că au fani și sunt cunoscuți deja, și eu nu am.